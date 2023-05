Vrbo dévoile sa liste des propriétés de vacances de l’année 2023

Voici les propriétés de vacances canadiennes de l'année 2023 de Vrbo, allant de lieux d'escapade idylliques au bord de l'océan à de charmantes maisons dans les arbres, en passant par des refuges de montagne douillets.

TORONTO, le 16 mai 2023 /CNW/ - Vrbo® dévoile aujourd'hui ses propriétés de vacances de l'année 2023, acclamant 10 hébergements dans tout le Canada pour la valeur exceptionnelle qu'ils apportent à leurs clients.

Tous ces hébergements sont de superbes propriétés de vacances privées, allant d'escapades idylliques au bord de l'océan à de charmantes maisons dans les arbres. Ils ont été sélectionnés par Vrbo selon une combinaison de critères tels que le nombre d'étoiles, les avis des clients et le statut d'hôte de choix*. La liste inclut une variété de types de propriétés, de gammes de prix et de destinations canadiennes, en mettant toujours l'accent sur des commodités remarquables, des vues à couper le souffle et de vastes espaces pour passer du temps avec de la famille et des amis.

Présentation des propriétés de vacances de l'année :

Salt Spring Island , C.-B. - C ette charmante maison dans les arbres est un véritable sanctuaire perché au-dessus du havre de Ganges . Alliant la tranquillité, la sérénité et le confort à un concept moderne et élégant, les voyageurs peuvent profiter d'un séjour paisible au milieu des cèdres et des arbousiers. Installez-vous confortablement au coin du feu avec un bon livre et une tasse de thé ou laissez-vous séduire par la vue à 180 degrés sur Active Pass, qui s'étend de Whistler au mont Baker .

Whistler, C.-B. - Niché dans un complexe prestigieux en montagne, ce chalet moderne et luxueux offre des vues à couper le souffle, une baignoire à remous surplombant une forêt de pins luxuriante, un bain à vapeur, une piscine chauffée, un foyer, une salle d'entraînement entièrement équipée et un accès direct aux pistes de ski depuis la porte d'entrée. La superficie de 930 mètres carrés offre aux familles un vaste espace. Ces dernières peuvent également compter sur un service de conciergerie VIP pour répondre à leurs demandes particulières, afin de rehausser cette expérience luxueuse.

Banff , AB - Ce refuge dans les Rocheuses est idéal pour les grands groupes, les familles ou les réunions d'entreprise. Il peut accueillir confortablement jusqu'à 23 personnes. Située au centre de Bow Valley, près de Banff , cette magnifique maison dispose d'une cuisine de chef sur mesure, d'une grande terrasse extérieure pour les réceptions et d'une salle de jeux bien garnie. Des hôtes de choix sont disponibles pour organiser des excursions uniques en montagne, des visites d'attraits de la région, des repas préparés par un chef privé et bien plus encore.

Wasagaming , MB - Élégant et stylé, ce chalet neuf situé au pied du mont Riding n'est qu'à un kilomètre au sud du parc national. À l'intérieur, les voyageurs adoreront les planchers chauffants et les multiples foyers. L'espace extérieur, accessible par de grandes portes-fenêtres, comprend une terrasse spacieuse, une baignoire à remous et un coin feu confortable. De petites attentions rendent cette demeure encore plus spéciale : des jeux de société, des huiles essentielles, du bois de chauffage gratuit et des livres de lecture sont mis à la disposition des visiteurs.

Comté de Prince Edward, ON - Cette maison de campagne est située sur une terre agricole de près de cinq hectares et dispose d'un accès direct et privé au bord de l'eau. Des touches rustiques et chics, telles que des détails en bois naturel, se mêlent à des blancs doux pour créer un espace unique et incomparable. D'un style apaisant et contemporain, cette maison impressionnante de sept chambres a été conçue pour votre confort.

Muskoka, ON - Situé à quelques pas du lac, ce cottage raffiné occupe un terrain privé offrant plus de 105 mètres de façade sur l'eau. Une cuisine de chef toute neuve et plusieurs salles à manger intérieures et extérieures, dont une terrasse avec moustiquaire et une vue imprenable sur le lac, raviront les gourmets. La chambre principale jouit d'une vue sereine sur la forêt, d'une salle de bain et d'un très grand lit somptueux, idéal pour se détendre.

Mont-Tremblant , QC - Ce paradis moderne pour les skieurs saura ravir les amateurs d'aventures en plein air. Il dispose d'un accès direct aux pistes et se trouve à une courte distance en navette du village piétonnier et du centre de villégiature de Mont-Tremblant . Cette maison somptueuse de huit chambres est dotée de fenêtres immenses, d'un aménagement ouvert et de finitions luxueuses pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Chester, N.-É. - Située sur la côte de la Nouvelle-Écosse, cette superbe villa en bord de mer offre des vues phénoménales et est parfaitement positionnée au bout d'un cul-de-sac surplombant Chester Basin. La communauté où elle se trouve s'est engagée à limiter la pollution lumineuse. Les visiteurs peuvent donc admirer un paysage étoilé à couper le souffle depuis le grand espace extérieur et le patio, ou en se réchauffant près du foyer.

Sea View , Î.-P.-É. - Située sur un terrain de 1,2 hectare au bord de l'océan, cette maison de ferme côtière lumineuse et aérée offre des vues imprenables sous tous les angles. Elle accueille les voyageurs avec des plafonds voûtés, des fenêtres hautes de 5 mètres donnant sur la plage et un mobilier confortable dans les espaces de vie, la salle à manger et la cuisine.