TORONTO, 20 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Vrbo® a a publié la liste Locations de vacances de l'année 2025 , la collection annuelle de locations de vacances privées exceptionnelles à travers le monde, parmi lesquelles se trouve une propriété en Nouvelle-Écosse. Les maisons sélectionnées comptent de deux à neuf chambres à coucher, avec des tarifs moyens de 380 $ à 2 800 $ par nuit, et se trouvent dans des destinations populaires pour la location ce printemps et cet été, notamment en Nouvelle-Écosse, en Écosse, en Australie, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Maroc.

Waverley Cottage , en Nouvelle-Écosse, a été sélectionné pour sa note client de 10/10, les expériences positives d'anciens clients et les espaces où les voyageurs peuvent se déconnecter tout en renouant avec leurs proches ou eux-mêmes. Entourée d'environ 244 m de plage sur les rives du lac William, cette propriété constitue une charmante évasion du quotidien. La Nouvelle-Écosse a le vent en poupe parmi les voyageurs Canadiens : les dernières données de Vrbo révèlent une augmentation de 45 %1 des recherches effectuées sur la province. Cette propriété offre tout ce que recherchent ceux qui planifient une escapade en Nouvelle-Écosse, notamment une grande terrasse, des activités nautiques et un charme rustique combiné à un luxe moderne.

« Chaque année, les locations de vacances de l'année de Vrbo inspirent les voyageurs à réserver leurs prochaines vacances en famille, et la collection 2025 ne fait pas exception, a déclaré Larry Plawsky, directeur général de Vrbo. « Les locations de vacances figurant sur la liste de cette année reflètent des évaluations exceptionnelles des clients, des hôtes expérimentés et dévoués, et des espaces étonnants qui offrent les aménagements les plus demandés sur Vrbo, depuis les piscines privées jusqu'aux salles de divertissement entièrement équipées ».

Découvrez les locations de vacances de l'année 2025 de Vrbo, qui comprennent des escapades sereines en bord de mer ou de lac, une retraite dans le désert et des cabanes douillettes.

Les locations de vacances de l'année, qui en sont à leur quatrième édition, sont choisies parmi plus de deux millions d'annonces sur l'application Vrbo et font l'objet d'un processus de sélection approfondi basé sur ce que les voyageurs recherchent le plus :

Évaluations exceptionnelles des clients : Notes de 9,8 ou plus et commentaires élogieux de la part d'anciens clients.

« En fin de compte, les hôtes de Vrbo sont la clé pour que les voyageurs se souviennent de leurs vacances. « Les hôtes de choix, en particulier, sont connus pour se surpasser afin d'offrir des expériences exceptionnelles, fiables et relaxantes à leurs hôtes », a déclaré Tim Rosolio, vice-président, Partner Success, Vrbo. « Avec notre insigne rigoureux d'hôte de choix, nous envoyons un signal de confiance clair et convaincant aux voyageurs pour leur indiquer où trouver les meilleures expériences cohérentes sur Vrbo. »

La collection de maisons de cette année reflète également les tendances populaires en matière de voyage, telles qu'elles ressortent du rapport de Vrbo sur les tendances, Unpack '25 . Cette année, les voyageurs adoptent le vacances de déconnexion et ces propriétés exceptionnelles offrent le cadre idéal pour profiter de moments de tranquillité et renouer avec soi-même ou ses proches.

La liste de Locations de vacances de l'année de Vrbo célèbre des propriétés privées extraordinaires dans le monde entier avec plus de 50 lauréats au Canada , au Royaume-Uni , en France , en Allemagne , en Australie et en Nouvelle-Zélande . Téléchargez l'application Vrbo pour voir et réserver les locations de vacances les plus impressionnantes pour vos prochaines vacances en famille.

* Hôte de choix est un programme gratuit, sur invitation uniquement, qui récompense les propriétaires et les gérants qui offrent constamment de bonnes expériences aux voyageurs. Les propriétés sélectionnées répondaient aux critères du programme hôte de choix au 31 janvier 2025

1 Selon les données de recherche sur 12 mois de Vrbo pour les voyages entre le 3 février 2025 et le 31 décembre 2025.

Notes à l'intention du rédacteur en chef :

Description détaillée des Locations de vacances de l'année 2025 de Vrbo :

Waverley , Nouvelle-Écosse : Cette propriété péninsulaire est complètement isolée par 244 m de littoral, ce qui la rend entièrement privée pour les clients. La maison peut accueillir confortablement 8 personnes ou jusqu'à 10 si vous réservez la maison d'hôtes à part. Le sous-sol dispose d'un bar et d'une table, ainsi que d'un jeu de palets, ce qui permet aux hôtes de profiter d'une expérience vacances de déconnexion à la fois relaxante et divertissante.

À propos de Vrbo

En 1995, Vrbo® a proposé aux gens une nouvelle façon de voyager ensemble, en mettant des propriétaires résidentiels en contact avec des familles et des groupes d'amis qui cherchent un hébergement. Vrbo était motivé par un objectif : fournir aux gens l'espace dont ils ont besoin pour oublier les distractions de la vie quotidienne et simplement être ensemble.

Depuis, l'entreprise a évolué pour devenir une communauté mondiale de propriétaires et de voyageurs, avec des hébergements uniques aux quatre coins de la planète. Grâce à Vrbo, il est facile et distrayant de réserver des chalets rustiques, des condos, des maisons sur la plage et une grande variété d'hébergements de toute sorte.

Vrbo fait partie d'Expedia Group et permet aux propriétaires et aux gestionnaires de propriétés de profiter d'une grande visibilité grâce à plus de 750 millions de visites sur les sites d'Expedia Group chaque mois.

© 2025 Vrbo, une entreprise du groupe Expedia. Tous droits réservés. Vrbo et le logo de Vrbo sont des marques de commerce de HomeAway.com, Inc.

