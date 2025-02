GATINEAU, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - À compter du samedi 8 février 2025, le Musée canadien de l'histoire accueillera La Couverture des témoins, une exposition itinérante du Musée canadien pour les droits de la personne qui suscite la réflexion. Grâce à cette installation artistique fascinante, le public sera invité à porter témoignage aux récits de personnes survivantes, à réfléchir à l'héritage du système des pensionnats et à penser à son propre rôle dans la réconciliation.

La Couverture des témoins propose une réplique photographique grandeur nature de l'installation artistique originale du maitre sculpteur autochtone Carey Newman. Elle rend hommage à la résilience des personnes survivantes du système des pensionnats pour Autochtones. Évoquant une couverture tissée, l'installation artistique incorpore des centaines d'objets récupérés dans des pensionnats, des églises, des sites culturels et des communautés de partout au Canada. Chaque objet raconte une histoire individuelle, créant, par tissage avec les autres, un récit collectif fort évoquant la perte, la force, la réconciliation et la fierté.

« La Couverture des témoins est un puissant appel à l'action, a déclaré Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. L'exposition illustre l'engagement du Musée canadien de l'histoire à amplifier les voix autochtones, à favoriser une meilleure compréhension des impacts intergénérationnels du système des pensionnats et à promouvoir la réconciliation. »

L'installation comporte des éléments dynamiques, notamment des kiosques à écran tactile présentant des témoignages de personnes survivantes, des panneaux d'interprétation, une activité de réaction et un espace calme de réflexion avec une œuvre d'art en réalité augmentée. Le public peut également visionner le documentaire Recoller les morceaux : la fabrication de la Couverture des témoins au CINÉ+, présenté selon un horaire fixe, offrant un aperçu plus approfondi de la création de cette installation artistique. Le Musée a adapté l'exposition pour que le public de tout horizon puisse s'intéresser à ces histoires parfois difficiles, mais importantes.

Pour marquer l'inauguration de l'exposition, le Musée accueillera « Guérir par l'art » le 7 février, de 18 h à 20 h, dans la Grande Galerie. L'évènement sera centré sur l'artiste, Carey Newman (Ha̱yałka̱ng̱a̱me'), qui s'entretiendra avec sa fille, Adelyn Newman Ting (Kesugilakw), autrice et défenseure de la jeunesse. Le duo explorera le pouvoir transformateur de l'art pour guérir et inspirer. Newman donnera aussi son point de vue sur sa pratique artistique socialement engagée et sur la création de la Couverture des témoins.

Le personnel enseignant est également invité à combiner une visite de l'exposition avec le programme scolaire d'une demi-journée intitulé « Des vérités à écouter : témoignages de personnes survivantes des pensionnats, art et réconciliation », offert du 10 février au 1er mai 2025. Le programme comprend une exploration autoguidée de l'exposition, des activités pratiques, ainsi qu'une projection du film documentaire Recoller les morceaux : la fabrication de la Couverture des témoins au CINÉ+.

L'exposition de la Couverture des témoins débutera le 8 février et se poursuivra jusqu'au 5 mai 2025.

Pour en savoir plus sur les activités et les expositions du Musée de l'histoire, sur place et en ligne, visitez museedelhistoire.ca ou communiquez avec nous au 819-776-7000, au 1-800-555-5621 ou au 819-776-7003 (ATS pour les personnes malentendantes).

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population canadienne à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité du pays qu'elle a contribué à façonner, ainsi que de la sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible, en partie, grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

