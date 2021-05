HALIFAX, NS, le 13 mai 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) est fière d'annoncer que sa filiale, Voyageur Aviation Corp. (« Voyageur »), en partenariat avec General Dynamics Mission Systems-Canada, a obtenu le contrat de soutien en service pour la plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (« PRSRAP »). Le contrat de soutien en service initial est d'une durée d'environ huit ans. Il pourrait être prolongé pour plus de 20 ans.

Voyageur et General Dynamics offriront un soutien aux Forces armées canadiennes pour ce qui est de leurs besoins en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, et assureront l'entretien du nouveau parc de trois Beechcraft King Air 350ER ainsi que des systèmes de mission connexes.

Ensemble, Voyageur et General Dynamics offrent une expérience éprouvée relativement au soutien en service d'avions, au soutien d'opérations de déploiement, à la gestion de matériel, à la maintenance d'avions, à la navigabilité et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement - des éléments essentiels à la réussite du programme de soutien en service de la PRSRAP.

« Nous sommes ravis de nous associer à General Dynamics pour fournir un soutien de premier ordre aux Forces armées canadiennes. Chorus offre une gamme unique de solutions intégrées en matière d'aviation régionale et de missions spéciales, comme en témoigne encore une fois la présente annonce », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus.

« Voyageur possède une expertise de près de 20 ans pour ce qui est de soutenir ses propres services aériens liés à des missions spéciales et humanitaires à l'échelle de la planète, a déclaré Scott Tapson, président de Voyageur. Nous sommes très heureux de combiner cette expérience avec celle de General Dynamics pour soutenir les Forces armées canadiennes grâce à nos compétences collectives. »

« General Dynamics travaille en étroite collaboration avec les Forces armées canadiennes depuis plus de 70 ans et est ravie de l'occasion qui se présente de renforcer cette relation, a déclaré David Ibbetson, vice-président et directeur général de General Dynamics Mission Systems-International. Nous sommes heureux de travailler avec Voyageur, de North Bay, pour mettre à profit notre expertise technique et notre compréhension exhaustive combinées en ce qui concerne les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance tout veillant à la disponibilité du parc de la PRSRAP et à la réussite des missions dans les années à venir. »

En raison de la longue durée et de la portée de ce contrat, un bureau sera mis en place et doté en personnel à la 8e Escadre, à la base militaire de Trenton. Environ 40 emplois durables hautement spécialisés, répartis entre des employés de General Dynamics et de Voyageur, seront créés dans le centre et le nord-est de l'Ontario.

À propos de Voyageur Aviation Corp.

Voyageur Aviation Corp. est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. Voyageur est un fournisseur intégré de services d'aviation spécialisés comprenant des activités de nolisement tant à l'échelle internationale qu'au Canada. Elle est en outre dotée de compétences en ingénierie et en maintenance de premier ordre. Ayant son siège social à North Bay, en Ontario, Voyageur propose des solutions novatrices aux clients ayant des besoins uniques en aviation et exploite ses activités en vertu de principes fondamentaux de gestion globale de la sécurité, d'assurance qualité et de solutions axées sur le client. Pour en savoir plus, consultez le site www.voyav.com.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital - une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale - ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; ainsi que la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 %, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % et les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A » et « CHR.DB.B », respectivement.

Pour en savoir plus, consultez le site www.chorusaviation.com.

À propos de General Dynamics

General Dynamics Mission Systems-Canada offre des solutions de pointe en matière de systèmes à des clients canadiens et internationaux. Ayant son siège à Ottawa, en Ontario, General Dynamics est l'une des plus importantes entreprises de défense et de sécurité au Canada et est un entrepreneur principal et un intégrateur de systèmes de calibre mondial en ce qui concerne les applications militaires et de sécurité publique. Pour en savoir plus sur General Dynamics Mission Systems, consultez le site www.gdmissionsystems.ca.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « projette », « devra » et « devrait » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. Cette information peut, entre autres, porter sur la durée prévue du contrat visant la PRSRAP et tout prolongement éventuel de celui-ci ainsi que sur des observations concernant des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des mesures futures. Par nature, l'information prospective repose sur des hypothèses et elle comporte des risques et incertitudes importants. Les prévisions, projections ou énoncés prospectifs ne sont donc pas fiables parce qu'ils sont tributaires, notamment, de circonstances externes, de l'évolution des conditions du marché et des incertitudes générales inhérentes au secteur. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment la possibilité que le contrat visant la PRSRAP soit résilié avant l'échéance prévue ou qu'il ne soit pas prolongé au-delà de la durée initiale de huit ans ainsi que les facteurs de risques décrits dans la section afférente de la notice annuelle de Chorus datée du 18 février 2021 et dans le dossier d'information public de Chorus disponibles à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et pourraient changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Il y a lieu de préciser au lecteur que la liste des facteurs et risques précités n'est pas exhaustive.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : [email protected] ; Relations avec les médias pour General Dynamics : [email protected]

Liens connexes

www.chorusaviation.ca