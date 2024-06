Cette initiative permet d'investir dans l'avenir de l'entretien des avions et profite à la communauté locale

NORTH BAY, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Voyageur Aviation Corp. (« Voyageur ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme de bourses d'études novateur, en partenariat avec la School of Aviation and Aerospace Technology du Canadore College. Cette initiative, réservée aux finissants des écoles secondaires des districts de Nipissing et de Parry Sound qui se sont inscrits dans l'un des programmes admissibles au Aviation Campus du Canadore College à North Bay, en Ontario, offre des bourses d'études couvrant tous les droits de scolarité, du mentorat et un emploi assuré durant la période estivale et après l'obtention du diplôme.

Le processus d'inscription continue permet d'accueillir six étudiants, et le programme assure ainsi un soutien constant et des occasions pour les futurs professionnels de l'entretien des avions, tout en encourageant les talents dans le nord-est de l'Ontario.

« Voyageur est fière de lancer son programme de bourses d'études qui offre aux étudiants de la région l'occasion de poursuivre leur passion pour l'aviation, a déclaré Chas Eveson, vice-président - Maintenance et Ingénierie. Nous reconnaissons l'importance d'investir dans la prochaine génération de professionnels de l'aviation et nous nous engageons à soutenir leur formation et le développement de leur carrière.

Le partenariat entre Voyageur et la School of Aviation and Aerospace Technology du Canadore College est vital à la réussite du programme de bourses. Nous sommes fiers de cette initiative qui profitera à la communauté de North Bay et à la région environnante, en offrant à des étudiants l'occasion de poursuivre leur passion pour l'entretien des avions ici même, chez eux. »

George Burton, président du Canadore College, a également exprimé son enthousiasme pour le programme :

« Le soutien de Voyageur Aviation a été déterminant pour permettre à nos étudiants d'accéder à une carrière dans l'entretien des avions. Le programme de bourses de Voyageur offre aux étudiants de la région une occasion unique de suivre une formation supérieure en entretien des avions au Canadore College, au terme de laquelle un emploi est garanti au sein d'une entreprise très innovante et réputée comme Voyageur Aviation. »

Le programme de bourses offre à certains étudiants une bourse d'études couvrant tous les droits de scolarité, un emploi estival, du mentorat par des techniciens d'entretien d'aéronef de Voyageur Aviation pendant toute l'année scolaire et une proposition d'emploi à temps plein garantie après l'obtention du diplôme. Les programmes admissibles au Canadore College comprennent les cours suivants : technicien réparation en structures d'aéronef (1 an), technicien d'aviation - entretien d'avionique (2 ans) et technicien aviation - entretien d'aéronef (2 ans).

À propos de Voyageur Aviation Corp.

Voyageur Aviation Corp. est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc., une entreprise cotée à la Bourse de Toronto. Voyageur Aviation Corp. est un fournisseur intégré de services d'aviation spécialisés comprenant des activités de nolisement tant à l'échelle internationale qu'au Canada. Elle est en outre dotée de compétences en ingénierie et en maintenance de premier ordre, en gestion des stocks et des ventes de pièces et de location d'avions. Ayant son siège social à North Bay, en Ontario, Voyageur propose des solutions novatrices aux clients ayant des besoins uniques en aviation et exerce ses activités selon des principes fondamentaux de gestion globale de la sécurité, d'assurance qualité et de solutions axées sur le client. www.voyav.com

