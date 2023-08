HALIFAX, NS, le 2 août 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) annonce que sa filiale, Voyageur Aviation Corp. (« Voyageur »), étendra la portée de ses services d'ambulance aérienne au Nouveau-Brunswick par suite d'une modification du contrat de Voyageur avec Ambulance Nouveau‑Brunswick.

Voyageur exploite deux appareils King Air 200 pour le compte d'Ambulance Nouveau-Brunswick. La modification du contrat permet d'étendre le territoire dans lequel le deuxième appareil fournit des services d'ambulance aérienne jusqu'à l'île Grand-Manan. Ces deux appareils, dont Voyageur assure la maintenance, sont dotés de matériel médical et de sauvetage de première importance.

« Pendant plus de 25 ans, Voyageur Aviation a été le principal fournisseur de services d'ambulance aérienne au Nouveau-Brunswick », a déclaré Cory Cousineau, le président de Voyageur Aviation. « Tandis que nous poursuivons notre collaboration avec Ambulance Nouveau-Brunswick et le ministère de la Santé pour améliorer les services que nous fournissons à la province, notre équipe continuera d'assurer des services sécuritaires et fiables pour la population du Nouveau-Brunswick et de l'île Grand-Manan. »

À propos de Voyageur Aviation Corp.

Voyageur Aviation Corp. est un fournisseur intégré de services d'aviation spécialisés comprenant des activités de nolisement tant à l'échelle internationale qu'au Canada. Elle est en outre dotée de compétences en ingénierie et en maintenance de premier ordre. Ayant son siège social à North Bay, en Ontario, Voyageur propose des solutions novatrices aux clients ayant des besoins uniques en aviation et exerce ses activités en vertu de principes fondamentaux de gestion globale de la sécurité, d'assurance qualité et de solutions axées sur le client. www.voyav.com

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs de premier plan d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur exclusif de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : [email protected]