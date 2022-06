« Nous nous dirigeons vers ce qui est traditionnellement notre période la plus occupée de l'année et nous voulons donner aux passagers des conseils pour les aider à traverser l'expérience de voyage le plus harmonieusement possible, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction, GTAA. Nous appuyons nos organismes gouvernementaux et nos partenaires du transport aérien pour les aider à gérer les situations difficiles à l'aéroport et nous profitons de cette occasion pour préparer les passagers au voyage, surtout lorsque de nombreuses familles voyagent avec de jeunes enfants. »

Passagers au départ

Lors d'un événement tenu à l'aéroport Pearson de Toronto, les représentants de l'ACSTA ont donné plusieurs exemples d'articles que les passagers n'étaient pas autorisés à prendre au moment de passer les contrôles de sécurité, et ils ont insisté sur l'importance de s'assurer que les liquides, les aérosols et les gels sont conformes avant de passer au contrôle de sécurité.

« Même avant la pandémie, les objets les plus couramment interdits aux passagers aux contrôles de sécurité étaient les liquides, les aérosols et les gels de plus de 100 millilitres, a déclaré Sandra Alvarez, porte-parole de l'ACSTA. Il s'agit toujours des articles faisant le plus souvent l'objet de non-conformité, et c'est pourquoi nous travaillons avec la GTAA pour fournir aux passagers des renseignements sur ce qui est permis dans leurs bagages de cabine afin d'améliorer leur expérience. »

Les voyageurs à l'aéroport Pearson de Toronto remarqueront des affiches supplémentaires, des écrans vidéo présentant des conseils de contrôle et des tables désignées qui offrent un endroit pratique où les passagers peuvent trier leurs bagages et éliminer tout article qui n'est pas autorisé dans les bagages de cabine.

D'autres conseils pour passer facilement à la sécurité :

Sortez votre carte d'embarquement pour que l'agent puisse la vérifier.

Portez des vêtements d'extérieur faciles à enlever, ainsi que des vêtements, des chaussures et des ceintures sans partie métallique.

Déposez votre monnaie, vos clés et les petits articles métalliques dans votre bagage de cabine.

Assurez-vous que le contenant de vos liquides, aérosols et gels ne dépasse pas 100 ml. Placez-les dans un sac en plastique transparent refermable d'un litre et déposez-le dans le bac (un sac par passager).

Sortez votre ordinateur portable de son étui et placez-le dans le bac. Ne mettez rien dessus ou dessous. Placez votre sac en plastique refermable dans le bac avec votre ordinateur portable pour qu'il soit facile à identifier.

Assurez-vous que tous les appareils électroniques, y compris les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs portatifs, peuvent être sortis de leur étui et allumés.

Pendant que vous êtes dans la file d'attente, retirez vos vêtements d'extérieur, y compris les manteaux et les vestes.

Pour de plus amples renseignements, les passagers peuvent visiter le site Web de l'ACSTA et télécharger l'application mobile « Passez rapidement à la sécurité » (disponible sur les appareils Apple et Android). Outre les renseignements sur les temps d'attente, il y a de l'information sur les articles permis ou non aux contrôles de sécurité et des conseils utiles sur le processus de contrôle.

La GTAA collabore étroitement avec d'autres partenaires pour améliorer l'expérience de l'aéroport en mettant fortement l'accent sur la technologie. Des services libre-service de dépôt de bagages sont offerts dans les deux terminaux pour permettre aux passagers qui partent d'enregistrer leurs bagages sans avoir à parler à un agent; l'aéroport Pearson offre une variété d'options de stationnement pratiques qui peuvent être réservées en ligne avant le voyage; et les voyageurs peuvent gagner du temps lorsqu'ils commandent de la nourriture à l'aéroport grâce à un premier partenariat mondial avec Uber Eats.

Il est conseillé aux passagers de vols intérieurs d'arriver à l'aéroport au moins deux heures avant leur vol et trois heures pour les passagers de vols internationaux.

Passagers à l'arrivée

Comme les passagers ont connu des goulots d'étranglement dans le processus d'arrivée en provenance de l'étranger, l'ASFC était sur place pour conseiller à tous les voyageurs arrivant au Canada de s'assurer d'avoir inscrit leurs renseignements médicaux dans ArriveCAN.

« Pour gagner du temps, les passagers peuvent utiliser la fonction Déclaration de l'ASFC faite à l'avance EN LIGNE dans ArriveCAN pour remplir leur déclaration de douane et d'immigration. Cela peut se faire jusqu'à 72 heures avant le vol pour gagner du temps à l'arrivée. D'ici la fin du mois de juin, cette fonction sera également disponible sur l'application mobile ArriveCAN », a déclaré Lisa Janes, directrice générale régionale, région du Grand Toronto, Agence des services frontaliers du Canada.

De plus, l'ASFC et l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto ont ajouté 25 bornes dans la zone des douanes de l'aéroport Pearson de Toronto. La GTAA s'est engagée à long terme à travailler avec des partenaires pour tirer parti des solutions technologiques afin d'améliorer l'expérience des passagers.

Les passagers qui arrivent au Canada doivent savoir que le gouvernement du Canada a annoncé que les tests aléatoires obligatoires pour les passagers qui arrivent de l'étranger et qui sont entièrement vaccinés seront suspendus jusqu'au 30 juin. Les passagers en provenance de destinations internationales qui arriveront à l'aéroport Pearson en juin pourront en apprendre davantage sur l'annonce et sur ce qu'elle signifie pour leurs projets de voyage en visitant le site Web du gouvernement du Canada.

Malgré les changements susmentionnés, les passagers internationaux arrivant au Canada devraient savoir qu'un certain nombre de mesures gouvernementales sont toujours en place pour réduire la propagation de la COVID-19. Les passagers qui arrivent de l'étranger feront l'objet d'un contrôle supplémentaire et d'examens médicaux, ce qui pourrait entraîner des retards. Selon leur situation particulière, ils doivent donc s'attendre à un processus d'arrivée possiblement beaucoup plus long qu'avant la pandémie.

Planifier

Avant même d'arriver à l'aéroport, les voyageurs peuvent prendre des mesures pour s'assurer que leur voyage se déroule en douceur. Les passagers peuvent s'enregistrer en ligne à partir de chez eux pour accélérer le processus et ils doivent s'assurer d'avoir tous les documents de voyage requis pour leur destination.

