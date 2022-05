Points saillants de l'enquête :

Selon les professionnels de Royal LePage interrogés, la rénovation de la salle de bain peut accroître la valeur d'une propriété de 16 % en moyenne

interrogés, la rénovation de la salle de bain peut accroître la valeur d'une propriété de 16 % en moyenne Selon les résultats du même sondage, un sous-sol aménagé ou l'ajout d'un appartement au sous-sol peuvent accroître la valeur d'une propriété de 15 %

Les répondants indiquent que la présence d'un espace de détente extérieur et l'aménagement paysager peuvent accroître la valeur d'une propriété de 10 % en moyenne

Pour ce qui est des conseils généraux quant aux projets de rénovation résidentielle dans lesquels les Canadiens devraient investir, 87 % des experts ayant participé au sondage recommandent d'effectuer des rénovations à l'intérieur de la maison

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW/ - Selon un récent sondage mené par Royal LePage auprès de 340 professionnels de l'immobilier d'un océan à l'autre, la rénovation de la cuisine est le projet d'amélioration résidentielle le plus rentable. D'après les répondants, la rénovation de la cuisine peut accroître la valeur d'une propriété de 20 % en moyenne. La rénovation de la salle de bain, qui peut accroître la valeur d'une propriété de 16 % en moyenne, s'est classée au deuxième rang.

« La cuisine constitue souvent la pièce centrale d'une propriété et, dans bien des cas, elle est déterminante dans le choix des acheteurs potentiels. En la mettant à niveau, elle peut contribuer à augmenter de manière importante la valeur de la résidence sur le marché immobilier », fait remarquer Tanya Rickert, courtier immobilier agréé chez Royal LePage Habitations à Mascouche. « Parfois, des améliorations simples et peu coûteuses peuvent faire une grande différence pour susciter l'intérêt des acheteurs et aider à faire en sorte que la propriété se vende plus rapidement. »

Les projets réalisés à l'extérieur, par exemple la création d'un espace de détente extérieur et l'aménagement paysager, peuvent accroître la valeur d'une propriété de 10 % en moyenne selon les courtiers Royal LePage interrogés. En contrepartie, la vaste majorité des experts ayant participé au sondage (87 %) recommande aux Canadiens qui sont à la recherche de conseils généraux sur la manière d'investir dans les projets de rénovation résidentielle d'effectuer des rénovations à l'intérieur de la maison.

« Durant la pandémie, de nombreux propriétaires ont choisi d'investir à l'extérieur de leur résidence pour pallier aux désagréments du confinement et prolonger les espaces de vie. Même si ces améliorations ont une incidence souvent moins grande sur la valeur marchande de la propriété, elles contribuent à présenter la propriété comme un clés en main, surtout lorsque l'intérieur de la propriété est au goût du jour », indique Mme Rickert. « Même en ces temps où le marché immobilier est plus favorable aux vendeurs, les acheteurs recherchent davantage des propriétés où ils pourront rapidement se sentir chez eux, sans faire des travaux majeurs. »

Les rénovations au sous-sol se sont classées au troisième rang (sous-sol aménagé) et au quatrième rang (appartement au sous-sol). Selon les experts de Royal LePage, ces types de rénovation peuvent accroître la valeur d'une propriété de 15 % en moyenne.

« Les dix premières secondes sont celles qui comptent le plus pour les acheteurs lors d'une visite, parce qu'ils sont à la recherche d'un coup de cœur. Le simple fait d'accroître la luminosité dans les pièces principales en choisissant les bons luminaires et en changeant les rideaux, peut aider à augmenter la valeur marchande d'une maison lors de la revente », ajoute Mme Rickert.

Selon les répondants au sondage, le remplacement de fenêtres peut accroître la valeur d'une propriété de 13 %, et la peinture intérieure peut la faire augmenter de 12 % en moyenne.

La plupart des experts interrogés (59 %) indiquent que depuis le début de la pandémie, les vendeurs éventuels sont moins disposés à rénover leurs propriétés avant de les mettre sur le marché en raison des conditions du marché qui demeurent favorables aux vendeurs. De plus, 57 % des experts indiquent que certains vendeurs sont moins enclins à faire des rénovations dû à la croissance du coût des matériaux et de la main d'œuvre.

« Il est vrai que de rénover aujourd'hui coûte plus cher qu'avant la pandémie », confirme Mme Rickert. « Toutefois, le retour potentiel sur l'investissement d'une propriété qui n'a pas été rafraîchie pourrait être bien moins grand qu'une maison comparable qui a été modernisée, au moins en partie », conclut-elle.

L'ajout d'une piscine est considéré comme la rénovation la moins profitable pour accroître la valeur d'une propriété. Selon le sondage, une piscine n'augmente la valeur d'une propriété que de 6 % en moyenne.

