Vous planifiez des voyages d'été ? L'ASFC donne des conseils pour planifier votre voyage au Canada

Vous planifiez des voyages d'été ? L'ASFC donne des conseils pour planifier votre voyage au CanadaEnglish
Nouvelles fournies parAgence des services frontaliers du Canada
22 juin, 2026, 10:00 ET
OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de bien planifier lors de leur passage à la frontière cet été.
Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle essentiel dans la protection de nos collectivités. En 2025, l'ASFC a accueilli plus de 82 millions de voyageurs, empêché plus de 83 200 kg de drogues illégales dans nos communautés et empêché plus de 18 500 armes et armes à feu de circuler dans nos rues.
Alors que vous vous préparez pour vos voyages d'été, savoir ce dont vous avez besoin pour entrer au Canada vous aidera à garantir une expérience de passage frontalier plus fluide et donnera aux agents de l'ASFC plus de temps pour se concentrer sur l'interception des marchandises dangereuses et des personnes interdites de terrtoire.
Voici quelques conseils de voyage pour vous aider à planifier votre voyage :
- Ayez vos documents de voyage à portée de main pour être présentés à un agent. Cela accélérera les délais de traitement à la frontière.
- Vous arrivez au Canada par avion ? Utilisez la Déclaration faite à l'avance et remplissez votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada (dans les aéroports participants).
- Vous arrivez au Canada en voiture ? Vérifiez les temps d'attente à la frontière pour planifier votre itinéraire.
- Les matins tôt sont le meilleur moment pour traverser la frontière afin d'éviter les temps d'attente.
- Les lundis des longues fins de semaine fériées sont généralement les plus occupés.
- Des travaux de construction au point d'entrée de Saint-Bernard-de-Lacolle peuvent entraîner des délais d'attente plus élevés que la normale.
- Envisagez des points d'entrée alternatifs avec des temps d'attente plus courts ou un trafic moindre.
- Consultez les horaires d'ouverture de tout point d'entrée à l'aide du Répertoire des bureaux et services de l'ASFC.
- Utilisez une application GPS pour choisir le meilleur itinéraire.
- Vous arrivez au Canada par bateau ? Tous les voyageurs entrant au Canada par bateau doivent se présenter à l'ASFC sans délai. Les exigences en matière de déclaration peuvent varier selon votre itinéraire, votre nationalité et le nombre de passagers à bord.
- Soyez prêt à déclarer. Déclarez tout ce que vous avez avec vous à votre entrée au Canada. Si vous arrivez par voie terrestre, vous êtes responsable de tout ce qui se trouve dans votre véhicule, votre bateau ainsi que dans vos bagages.
- Marchandises achetées à l'étranger : Si vous résidez au Canada, les exemptions personnelles vous permettent de ramener au Canada des biens, y compris de l'alcool et du tabac (jusqu'à une certaine valeur), sans payer les droits et taxes habituels. Assurez-vous de connaître la valeur des marchandises que vous rapportez en dollars canadiens et d'avoir vos reçus à la disposition de l'agent.
- Lorsque vous voyagez avec des enfants qui ne sont pas les vôtres ou dont vous n'avez pas la garde légale, apportez une lettre de consentement du parent ou tuteur légal vous autorisant à voyager avec l'enfant. Nous surveillons toujours la présence d'enfants disparus, et en l'absence de cette lettre, les agents peuvent poser des questions supplémentaires.
- Cannabis : Ne l'apportez pas. Ne l'emportez pas. Bien que le cannabis soit légal au Canada, le fait de traverser la frontière avec du cannabis, sous toutes ses formes, y compris les huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ni exemption autorisé par Santé Canada, constitue une infraction criminelle grave, passible d'arrestation et de poursuites. Une ordonnance médicale d'un médecin ne compte pas comme autorisation de Santé Canada.
- La contrebande de drogue est illégale. Le trafic de drogue à la frontière est une infraction criminelle. Méfiez-vous des personnes qui vous demandent de transporter quelque chose pour eux. Les conséquences sont graves au Canada et à l'étranger.
- Laissez vos armes à feu et vos armes à la maison. Il est conseillé de ne pas voyager avec des armes à feu. Si vous choisissez de le faire, assurez-vous de vérifier les règles concernant l'importation d'armes à feu.
- À savoir avant de partir : Examinez les marchandises prohibées et interdites afin d'éviter la possibilité de sanctions, y compris des amendes, des saisies ou des poursuites. Assurez-vous d'avoir les informations nécessaires avant d'essayer d'apporter des articles au Canada.
- Vous apportez des feux d'artifice au Canada ? Consultez la section Importation, exportation et transport de pièces pyrotechniques pour vous assurer que ceux que vous apportez sont autorisés.
Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.
Vous n'êtes pas sûr ? Demandez à un agent de l'ASFC. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.
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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada
Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945
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