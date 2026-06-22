Vous planifiez des voyages d'été ? L'ASFC donne des conseils pour planifier votre voyage au Canada

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de bien planifier lors de leur passage à la frontière cet été.

Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle essentiel dans la protection de nos collectivités. En 2025, l'ASFC a accueilli plus de 82 millions de voyageurs, empêché plus de 83 200 kg de drogues illégales dans nos communautés et empêché plus de 18 500 armes et armes à feu de circuler dans nos rues.

Alors que vous vous préparez pour vos voyages d'été, savoir ce dont vous avez besoin pour entrer au Canada vous aidera à garantir une expérience de passage frontalier plus fluide et donnera aux agents de l'ASFC plus de temps pour se concentrer sur l'interception des marchandises dangereuses et des personnes interdites de terrtoire.

Voici quelques conseils de voyage pour vous aider à planifier votre voyage :

Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.

Vous n'êtes pas sûr ? Demandez à un agent de l'ASFC. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945