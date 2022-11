Vous ne pourrez plus l'ignorer : un nouveau logo pour l'économie sociale

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Chantier de l'économie sociale, en collaboration avec les acteurs du mouvement de l'économie sociale, est fier de dévoiler aujourd'hui le tout premier logo destiné aux entreprises d'économie sociale. Ce logo permettra d'identifier facilement et rapidement les entreprises collectives au Québec, en plus de promouvoir et de reconnaître l'économie sociale comme modèle entrepreneurial qui se distingue notamment par son ancrage et ses retombées locales.

Un logo utile tant pour les consommateurs que pour les grands acheteurs

Si l'engouement pour l'achat local ne semble pas s'estomper, les options qui s'offrent aux consommateurs ne font que se multiplier. Faire des choix de consommation responsables et réellement alignés avec ses valeurs peut donc s'avérer un défi. Avec une mission sociale au service de leurs membres ou de leur collectivité et un ancrage solide dans leur milieu, il n'y a pas plus local que l'économie sociale ! L'arrivée d'un logo spécialement conçu pour repérer les entreprises d'économie sociale tombe à point.

Les consommateurs ne sont pas les seuls à effectuer ce virage; de plus en plus de grands acheteurs gouvernementaux et institutionnels apportent des changements à leurs pratiques d'approvisionnement afin de les rendre plus durables et plus responsables. Certains ajoutent même des critères sociaux et environnementaux précis à leurs appels d'offres.

« Depuis plusieurs années, on s'affaire à mettre en place des outils et des moyens pour soutenir les stratégies et pratiques de commercialisation de l'économie sociale. C'est une manière, entre autres, de répondre à l'intérêt grandissant qu'on remarque chez les acheteurs institutionnels et les consommateurs qui voient dans leurs achats une façon de contribuer à des communautés plus durables et équitables », explique Mme Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale.

Bon nombre d'entreprises d'économie sociale sont en mesure de répondre à la demande des grands acheteurs en matière d'approvisionnement responsable. Afficher le logo « économie sociale » ajoute une carte à leur jeu, leur permet de se démarquer et d'illustrer leur valeur ajoutée en tant qu'entreprise collective.

« En ce sens, le logo est un outil formidable. Il va permettre de reconnaître facilement des entreprises collectives ancrées dans le tissu social et économique de leur milieu. Le Chantier invite les entreprises à l'arborer fièrement ! », conclut-elle.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural. Pour en savoir plus sur l'économie sociale.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

