Un repas pour tous : Une entente sur l'alimentation scolaire réclamée par 350 acteurs du milieu

SAINT-HYACINTHE, QC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - 350 acteurs de l'alimentation des 17 régions administratives du Québec ont, d'une seule voix, fait appel aux gouvernements fédéral et provincial d'accélérer leurs efforts pour trouver une entente sur le financement de l'alimentation scolaire au Québec, lors de la plénière de clôture de la deuxième édition du Forum SAT tenu à Saint-Hyacinthe les 25-26 février.

Au Québec, un enfant sur cinq, soit 200 000 jeunes, vit de l'insécurité alimentaire. Les acteurs de l'alimentation, bien au fait de ces statistiques troublantes, font appel aux gouvernements à Ottawa et Québec afin qu'ils concluent rapidement la négociation sur une entente afin que les fonds promis puissent être distribués au Québec. Sans accord, le Québec pourrait perdre des dizaines de millions de dollars destinés à améliorer la sécurité alimentaire de nos écoliers.

"Un programme d'alimentation scolaire c'est plus que nourrir les enfants, c'est un changement de paradigme, c'est un choix de société qu'on se doit de faire pour nos jeunes, nos familles, pour les systèmes alimentaires et pour l'environnement. À ce jour, six provinces et une organisation inuit ont signé une entente. Est-ce qu'on peut enfin choisir de nourrir les enfants sur les listes d'attente?" a témoigné Danie Martin, coordonnatrice du Collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire, devant les personnes participant au Forum SAT.

Parmi les acteurs présents au Forum, les entreprises regroupées sous le réseau Cantine pour Tous, ont exprimé leur détermination à saisir cette occasion afin d'élargir et renforcer leur offre alimentaire au-delà des 141 écoles dans lesquelles elles sont actuellement présentes. En effet, par leur modèle en économie sociale, Cantine pour Tous génère une activité économique en région, favorise les circuits courts, et par le fait même la résilience de l'agriculture québécoise, et propose des innovations technologiques et sociales afin de fournir des repas sains aux élèves québécois.

"À un moment de grande instabilité économique, les acteurs alimentaires, dont des organismes publics et communautaires, producteurs, distributeurs, de partout au Québec réuni au Forum SAT offrent des solutions pour bâtir une agriculture résiliente aux chocs tarifaires et aux bouleversements climatiques. Une solution à portée de main est d'accélérer le développement de l'agriculture partout au Québec à travers un programme d'alimentation scolaire qui générera une activité économique en même temps qu'un bienfait social. Les acteurs en agriculture de partout au Québec en témoignent, et nous souhaitons qu'une entente soit signée, et rapidement!" conclut Florence Roy-Allard, co-coordonnatrice du Forum SAT.

