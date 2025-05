Invitation aux médias - SOMMET DE L'ÉCONOMIE SOCIALE LE 14 ET 15 MAI À LA TOHU

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Vingt-neuf ans après le sommet fondateur de 1996, plus d'un millier de personnes issues du mouvement de l'économie sociale en provenance de toutes les régions du Québec se réuniront à Montréal les 14 et 15 mai prochains pour façonner les 25 prochaines années de l'entrepreneuriat collectif au Québec : le Sommet de l'économie sociale 2025, qui se tiendra à la TOHU.

À ce sommet, des acteurs issus de l'entrepreneuriat, de la société civile, des sociétés d'État, des instances municipales, des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que des Premiers peuples uniront leurs voix pour proposer des solutions concrètes et continuer la transformation de notre économie dans huit domaines clés : la relève entrepreneuriale, l'équité et l'emploi, l'environnement, l'alimentation, la gouvernance locale et démocratique, l'immobilier collectif, les personnes aînées, et la culture. Leur objectif : construire une économie québécoise plus résiliente, équitable et durable, qui profite à l'ensemble de la population.

Ce sommet s'inscrit dans la continuité du rendez-vous historique de 1996, alors convoqué par le premier ministre Lucien Bouchard, qui avait consacré l'économie sociale comme le « troisième pilier » de notre économie, aux côtés de l'État et de l'entreprise privée. Il avait notamment donné naissance aux centres de la petite enfance (CPE) et au réseau d'aide à domicile.

Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale, Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et député de Sainte-Rose, ainsi que Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, y seront eux aussi présents et procéderont à diverses annonces.

Date : Mercredi 14 et jeudi 15 mai 2025

Heure : dès 9h00

Lieu : TOHU - Cité des arts du cirque, Montréal

2345 Rue Jarry E, Montréal, QC H1Z 4P3

Retrouvez le programme détaillé et l'agenda : Programmation

