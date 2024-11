Vous avez écrit un livre, une thèse ou un mémoire qui traite de politique québécoise?

L'appel de candidatures des Prix du livre politique de l'Assemblée nationale est pour vous!

QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec vous invite à participer à la 23e édition des Prix du livre politique. En plus d'offrir une vitrine exceptionnelle, ce prestigieux concours donne la chance aux finalistes de remporter l'une des bourses totalisant 20 000 $. Vous aimeriez y prendre part? Écoutez l'émission Entre les lignes lancée aujourd'hui, laissez-vous inspirer par les personnes lauréates de l'an passé et soumettez votre candidature avant le 24 janvier 2025! Les finalistes seront récompensés au printemps 2025 lors de la cérémonie de remise des prix animée par M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale.

« Honorer des personnes qui mettent leur plume au service de la recherche est primordial, car à travers le prisme de leurs écrits se profilent des idées nouvelles qui enrichissent notre démocratie et font évoluer la société québécoise. Présider un concours comme celui des Prix du livre politique est donc significatif pour moi. J'invite toutes les personnes qui ont écrit un livre, une thèse ou un mémoire qui traite de politique québécoise à tenter leur chance! », a déclaré M. Benjamin.

Catégories des Prix du livre politique

Les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale sont décernés aux auteures et auteurs de livres publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Une bourse de 6 500 $ est remise à la personne lauréate et deux bourses de 2 000 $ sont attribuées aux finalistes.

Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont remis aux étudiantes et étudiants ayant soumis une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise soutenus ou évalués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Quatre bourses sont attribuées : une première de 4 000 $ et une seconde de 1 500 $ dans la catégorie Thèse de doctorat, de même qu'une bourse de 3 000 $ et une autre de 1 000 $ dans la catégorie Mémoire de maîtrise.

Pour connaître les règlements et les modalités d'inscription, consultez le site Web de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale ou communiquez avec Mme Marie-Hélène Gagnon à l'adresse [email protected].

