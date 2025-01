Votre projet de formation en santé et en sécurité du travail pourrait recevoir une aide financière

QUÉBEC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, annoncent le lancement du nouveau Programme d'aide financière à l'intention des associations et des organismes pour des projets de formation et d'information en santé et sécurité du travail (PAOSST).

Au moyen de ce programme, la CNESST a pour objectif de prévenir les lésions professionnelles. Plus particulièrement, le PAOSST permettra la réalisation d'initiatives destinées, entre autres, à soutenir les milieux de travail dans la connaissance, la compréhension et l'application des lois et des règlements relatifs à la santé et à la sécurité, ainsi qu'à promouvoir les bonnes pratiques liées à la prise en charge de la prévention par les milieux de travail.

Agir collectivement

La prévention est une responsabilité partagée qui nécessite l'engagement et la contribution de tous et toutes. Dans cette perspective, le PAOSST encourage et permet le rayonnement de projets porteurs et innovants qui contribueront au maintien de milieux de travail sains et sécuritaires au Québec.

Les projets retenus dans le cadre du programme pourraient bénéficier d'une aide financière annuelle allant jusqu'à 100 000 $. Il est désormais possible de déposer une candidature en écrivant à [email protected].

Consultez tous les détails, y compris les critères d'admissibilité, sur la page du Programme d'aide financière aux associations et aux organismes pour des projets de formation et d'information en santé et sécurité du travail | CNESST .

Rappelons que la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail a permis d'accorder une aide financière destinée aux associations et organismes pour développer des projets de formation ou d'information en matière de santé et de sécurité du travail, correspondant aux priorités de la CNESST. Cette mesure est entrée en vigueur par décret le 10 juillet 2024, en vertu de dispositions législatives de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Citations

« Ce nouveau programme constitue un autre levier pour des environnements de travail plus sains et sécuritaires pour les travailleuses et les travailleurs. La réduction du nombre de lésions professionnelles passe inévitablement par l'information, la sensibilisation et la formation. Par le fait même, votre gouvernement réitère son engagement à soutenir les milieux de travail dans l'implantation et le maintien d'une culture de prévention durable. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis fière de la mise sur pied du PAOSST. Je suis convaincue que cette aide financière permettra à des projets porteurs de voir le jour, et de faire connaître davantage les droits et obligations en matière de santé et de sécurité du travail, pour en assurer le respect partout au Québec. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca

