MISE À JOUR - INVITATION AUX JOURNALISTES - Habits de combat incendie et plan d'eau = bonne ou mauvaise combinaison?

QUÉBEC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), en collaboration avec le Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec, invite les représentants des médias à venir constater les résultats de tests menés relativement à la flottabilité des habits de combat incendie de pompiers et à en faire eux-mêmes l'expérience.

Pour l'occasion, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, sera sur place en compagnie de Mme Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST, et des représentants de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec et de l'Association des pompiers de Montréal.

Date : 10 juillet 2025 Accueil : 10 h 00 Fin de l'activité : 11 h 00 Lieu : Caserne du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

