TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La majorité des régimes de retraite à prestations déterminées de l'Ontario conservent une situation financière solide malgré l'incertitude et la volatilité persistantes de l'économie mondiale.

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a publié son rapport sur la solvabilité pour le quatrième trimestre de 2023, qui indique que le ratio de solvabilité médian a atteint un niveau record et que le rendement net moyen du capital investi a grimpé jusqu'à 9,9 %.

Le rapport indique également que près de 90 % des régimes de retraite devraient être entièrement capitalisés.

« La vigueur soutenue des régimes de retraite à prestations déterminées, dans un contexte d'incertitude et de volatilité de l'économie mondiale, est encourageante », a déclaré Andrew Fung, vice-président directeur intérimaire, régimes de retraite, de l'ARSF. « Les résultats de notre rapport du quatrième trimestre sont certainement positifs pour les participants aux régimes de retraite. Toutefois, j'encourage les promoteurs et les administrateurs de régimes à rester vigilants et à continuer d'accorder une attention particulière aux risques potentiels et à une solide planification stratégique. »

Même si les récents succès constituent une base solide, de nouveaux défis se présenteront inévitablement dans ce climat économique mondial imprévisible. L'ARSF conseille aux promoteurs et administrateurs de régimes de rester vigilants, en se concentrant sur les risques potentiels et sur une planification stratégique solide.

L'ARSF publie chaque trimestre un rapport sur la solvabilité afin d'évaluer la santé financière des régimes de retraite à prestations déterminées de l'Ontario. Ce rapport fournit aux participants aux régimes des renseignements opportuns sur la performance de leur régime et sur l'état de l'économie à l'échelle nationale et internationale.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les bénéficiaires des régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

