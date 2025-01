Votez pour votre nom de lieu favori! - Les noms Parc du Tour-du-Chapeau et Place des P'tits-Chars (Montréal) sont finalistes pour le titre de Toponyme coup de foudre 2025!

QUÉBEC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter pour leur coup de foudre toponymique 2025. Cette année, les noms Parc du Tour-du-Chapeau et Place des P'tits-Chars, qui désignent des lieux de Montréal, font partie des toponymes en lice.

Jusqu'au 4 février, la population peut voter pour son Toponyme coup de foudre. Il lui suffit de choisir l'un des Toponymes coups de cœur, c'est-à-dire l'un des 12 noms de lieux qui se sont distingués parmi ceux officialisés par la Commission au cours de l'année 2024.

Les Toponymes coups de cœur se démarquent par leur relation pertinente avec le lieu désigné, leur capacité à inspirer des idées, à susciter des interrogations, à évoquer des images fortes ou à mettre en valeur le patrimoine culturel, ou encore leur originalité.

Le Toponyme coup de foudre du public et celui de la Commission seront dévoilés le 11 février prochain. Des prix seront remis à la suite d'un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront voté.

Les Toponymes coups de cœur de Montréal

Le parc du Tour-du-Chapeau est situé au centre de la boucle formée par la rue Yvette-Brillon, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. L'expression populaire tour du chapeau est une traduction de l'expression de langue anglaise hat trick et désigne l'exploit de compter trois buts au cours d'une même partie au hockey. Elle a été popularisée au Québec par l'intermédiaire du chapelier montréalais Henri Henri. En offrant l'un de ses fameux chapeaux à tout hockeyeur comptant trois buts dans une même partie disputée au forum de Montréal, Henri Henri a introduit le nom de cette expression dans la culture sportive. Le nom du parc fait aussi référence à l'industrie de la chapellerie, mise en valeur par le nom Rue Yvette-Brillon, attribué le 24 février 2020 à la voie qui ceinture le parc. Yvette Brillon (1907-1996), modiste et chapelière montréalaise, est considérée par plusieurs comme étant la plus grande chapelière de l'histoire de la mode au Canada.

La place des P'tits-Chars est située à l'intersection du boulevard Henri-Bourassa Est et de l'avenue Millen, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Son nom rappelle qu'on trouvait autrefois une boucle de retournement de tramway à cet endroit. L'expression p'tits chars est un québécisme autrefois utilisé pour désigner les tramways. Sous l'influence du mot anglo-américain car, le nom char a d'abord été donné aux wagons d'un train, comme dans char à bagages, char à passagers, char-restaurant, etc. Au pluriel, l'expression les chars désignait un train ou un tramway. Pour distinguer les deux moyens de transport, on a appelé les trains les gros chars et les tramways électriques les petits (p'tits) chars. Ces emplois sont aujourd'hui vieillis.

