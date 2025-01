Votez pour votre nom de lieu favori! - Le nom Rue de la Moulange (Lanaudière) est finaliste pour le titre de Toponyme coup de foudre 2025!

QUÉBEC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter pour leur coup de foudre toponymique 2025. Cette année, le nom Rue de la Moulange, qui désigne une voie de communication de la région de Lanaudière, fait partie des toponymes en lice.

La rue de la Moulange se trouve à Joliette. Le terme moulange est un québécisme qui désigne une machine servant à moudre le grain pour en faire de la farine ou de la moulée. Le nom de la voie de communication fait référence à la moulange Vessot, inventée et perfectionnée par Samuel Vessot (Joliette, 1852 - id., 1933) et des membres de sa famille, industriels et inventeurs dont les travaux sur la technologie agricole ont marqué l'histoire de Joliette.

Jusqu'au 4 février, la population peut voter pour son Toponyme coup de foudre. Il lui suffit de choisir l'un des Toponymes coups de cœur, c'est-à-dire l'un des 12 noms de lieux qui se sont distingués parmi ceux officialisés par la Commission au cours de l'année 2024.

Les Toponymes coups de cœur se démarquent par leur relation pertinente avec le lieu désigné, leur capacité à inspirer des idées, à susciter des interrogations, à évoquer des images fortes ou à mettre en valeur le patrimoine culturel, ou encore leur originalité.

Le Toponyme coup de foudre du public et celui de la Commission seront dévoilés le 11 février prochain. Des prix seront remis à la suite d'un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront voté.

