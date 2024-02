Votes en éducation pour l'entente de principe : acceptée de justesse

MONTRÉAL, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Après un mois de tournée d'assemblées générales, les ententes de principe du secteur de l'éducation regroupant le personnel de soutien et le personnel professionnel des centres de services scolaires ainsi que le personnel de soutien des cégeps ont été acceptées par les membres, et ce, avec un taux d'approbation de 58 %.

« Ce résultat témoigne de la profonde déception chez nos travailleurs et travailleuses quant à la non-reconnaissance du travail du personnel de soutien par le gouvernement. Celui-ci a choisi d'ignorer les problématiques d'attraction et de rétention pour plusieurs catégories d'emploi qui sont parmi les moins bien rémunérées du secteur », d'expliquer Richard Delisle, président du secteur Éducation du SCFP.

Les syndicats veulent intensifier leurs efforts auprès de leur employeur respectif pour améliorer les conditions de travail localement, une responsabilité que le gouvernement a négligée lors des négociations.

« Nous entreprendrons une analyse approfondie de cette négociation et commencerons dès maintenant à nous préparer pour la prochaine. Nous remercions tous les membres pour leur engagement et leur détermination à défendre nos intérêts communs. Ensemble, nous continuerons à travailler pour un avenir où le travail du personnel de soutien sera pleinement reconnu et valorisé », conclut Marie-Claude Arbour, conseillère syndicale du SCFP.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 13 360 membres dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

