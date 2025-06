TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) annonce avoir conclu une entente de principe avec la direction. Les membres avaient entamé des moyens de pression cette semaine.

« Nous ne pouvons pas en dire plus jusqu'à ce que les membres prennent connaissance des détails. L'entente devra être présentée à l'ensemble des syndiqués en assemblée générale la semaine prochaine », d'expliquer le président du syndicat, Donald Simard.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

