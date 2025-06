Première convention collective au transport adapté de Transdev en Montérégie

CHÂTEAUGUAY, QC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Les quelque 60 chauffeurs de minibus et microbus du transport adapté de Transdev en Montérégie ont une toute première convention collective. Elle a été signée ce lundi 9 juin par leur employeur et leur syndicat, la section locale 5540 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Elle prévoit des augmentations salariales notables, soit d'une moyenne de 23 % sur trois ans.

Cette négociation a permis autant de codifier des pratiques établies que de les bonifier. L'entente a été conclue au terme d'une campagne de mobilisation et de visibilité des membres qui a porté fruit. Quant aux pourparlers, ils se sont déroulés dans un climat cordial, selon le syndicat.

« Cette convention collective est la meilleure du transport adapté privé au Québec, notamment sur le plan salarial. Elle va être une référence en vue d'opérer un nivellement par le haut dans le domaine, malheureusement marqué par des salaires bien trop bas. Le SCFP est fier d'avoir relevé le défi et a hâte à la suite des choses », de commenter Jocelyn Bourdon, conseiller syndical au SCFP.

Les chauffeurs du transport adapté de Transdev en Montérégie se sont syndiqués avec le SCFP en décembre 2023. Leur employeur est la multinationale du transport privé Transdev, qui bénéficie d'un contrat de l'autorité publique de transport exo pour prodiguer les services de transport adapté sur tout le territoire de la Montérégie, à l'exception de la zone couverte par le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et du territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Il s'agit donc d'assurer le service de transport à une clientèle à mobilité réduite dans des villes telles que Beloeil, Candiac, Chambly, Châteauguay, Delson, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Salaberry-de-Valleyfield et Vaudreuil-Dorion.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756