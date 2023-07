TORONTO, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le vote par anticipation pour les élections partielles de Kanata--Carleton et de Scarborough--Guildwood commence demain.

Du 19 au 21 juillet, les électeurs peuvent voter dans n'importe quel lieu de vote par anticipation de leur circonscription électorale, entre 10 h et 20 h. Pour connaître toutes les dates et tous les lieux de vote, rendez-vous sur informationauxelecteurs.elections.on.ca .

Les personnes de citoyenneté canadienne qui résident dans les circonscriptions électorales de Kanata--Carleton et de Scarborough--Guildwood et qui ont 18 ans ou plus le jour du scrutin peuvent voter. Elles devraient avoir reçu leur carte d'information de l'électeur si elles sont inscrites sur le registre. Les électeurs sans carte d'information de l'électeur peuvent tout de même voter, mais il se peut qu'ils doivent mettre à jour ou ajouter leurs renseignements sur le registre et présenter une pièce d'identité acceptée au moment de voter.

Pour savoir où et quand voter, ainsi que pour obtenir des exemples de pièces d'identité acceptées et la liste complète des candidats, rendez-vous sur elections.on.ca/fr .

Dates importantes

Du 29 juin au 21 juillet - La date limite pour présenter votre demande de vote par la poste est le 21 juillet, à 18 h (heure de l'Est). Vous pouvez la présenter en ligne ou télécharger un formulaire de demande sur elections.on.ca/fr .





. Du 29 juin au 26 juillet - Vous pouvez voter par bulletin spécial à votre bureau du directeur du scrutin jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 26 juillet (rendez-vous sur notre site Web pour connaître les jours et les heures d'ouverture). Les électeurs devront remplir un formulaire de demande sur elections.on.ca/fr ou à leur bureau du directeur du scrutin avant de voter.





ou à leur bureau du directeur du scrutin avant de voter. Du 16 au 27 juillet - Vous pouvez utiliser la technologie d'aide au vote à votre bureau du directeur du scrutin.





Les 26 et 27 juillet - La publicité politique est interdite.





Le 27 juillet - La publication des sondages électoraux qui n'ont pas été mis à la disposition du public antérieurement est interdite entre 00 h 01 et 21 h (heure de l'Est).





Le 27 juillet - Vous pouvez voter le jour du scrutin, entre 9 h et 21 h (heure de l'Est).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Renseignements: Élections Ontario - Médias, [email protected], 1 866 252-2152