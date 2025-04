OTTAWA, ON, le 22 avril 2025 /CNW/ - Alors que les Canadiennes et Canadiens s'apprêtent à se rendre aux urnes, près d'un million d'élèves feront de même grâce au Vote étudiant Canada - un programme de simulation d'élections à l'échelle nationale qui fait vivre la démocratie dans les salles de classe partout au pays.

Ce programme vise à sensibiliser les élèves à la politique et à leur faire prendre l'habitude de participer à la vie démocratique, en leur permettant de découvrir les partis et leurs programmes, de débattre d'enjeux qui les affectent et de voter pour les personnes candidates qui se présentent dans leurs circonscriptions électorales.

Le programme Vote étudiant Canada offre aux élèves une occasion unique de faire l'expérience directe du processus démocratique. Post this

Organisé par CIVIX, en collaboration avec Élections Canada, le programme Vote étudiant Canada offre aux élèves une occasion unique de faire l'expérience directe du processus démocratique. Les écoles participantes reçoivent des ressources pédagogiques et du matériel de vote authentique - y compris des bulletins de vote, des urnes et des isoloirs - afin de reproduire l'expérience complète d'une élection.

« Vote étudiant est plus qu'une simulation - c'est une chance pour les élèves de se voir comme des citoyens actifs et de futurs électeurs », a déclaré Lindsay Mazzucco, directrice générale de CIVIX. « Les recherches montrent que les premières expériences de vote peuvent développer les habitudes et renforcer la confiance qui mène à la participation tout au long de la vie - et les enseignants partout au Canada continuent de rendre cette expérience possible. »

Depuis 2003, plus de 9 millions de bulletins de vote ont été déposés par des élèves lors de 69 élections. Des évaluations indépendantes montrent systématiquement que le programme améliore les connaissances des élèves sur le gouvernement et les élections, accroît leur sens de la responsabilité civique et leur donne confiance en leur capacité à participer au processus de vote.

Les résultats du Vote étudiant Canada seront rendus publics, par circonscription électorale, après la fermeture officielle des bureaux de vote le jour de l'élection, offrant ainsi un aperçu unique des priorités et des points de vue de la prochaine génération.

CIVIX a collaboré avec Élections Canada pour organiser le Vote étudiant pour chaque élection fédérale depuis 2004.

Pour obtenir des détails sur la participation locale ou pour organiser des entrevues avec des élèves ou le personnel enseignant, veuillez communiquer avec CIVIX.

Pour les demandes en français, contactez : [email protected] ou 1-833-503-3366

Pour les demandes en anglais, contactez : [email protected] ou 1-866-488-8775

CONTEXTE :

Vote étudiant Canada est présenté en collaboration avec Élections Canada.

Vote étudiant est un programme de CIVIX, une organisation de bienfaisance canadienne non partisane qui a pour mission de renforcer la démocratie par le biais de l'éducation civique. La programmation de CIVIX porte sur les élections, les budgets gouvernementaux, les représentants élus, le discours public et l'éducation aux médias numériques.

LIENS CONNEXES :

https://voteetudiant.ca/canada/

http://studentvote.ca/canada/

SOURCE CIVIX