TORONTO, le 24 févr. 2025 /CNW/ - L'Ontario se prépare à se rendre aux urnes, les élèves du primaire et du secondaire à travers la province vivront le processus démocratique de première main grâce au programme du Vote étudiant Ontario - un programme d'apprentissage dynamique et pratique offert par CIVIX en partenariat avec Élections Ontario.

Ce programme offre aux élèves une façon authentique et significative de s'engager dans la démocratie avant d'atteindre l'âge de voter. Les élèves font des recherches sur les candidats, discutent des enjeux clés, analysent les programmes des partis politiques et votent lors d'une élection parallèle.

Il y a plus de 2 300 écoles réparties dans les 124 circonscriptions électorales de la province qui se sont inscrites pour participer.

« À une époque où la démocratie fait face à des défis partout dans le monde, il n'a jamais été aussi important d'enseigner aux élèves la valeur des élections et de la citoyenneté active », a déclaré Lindsay Mazzucco, directeur général de CIVIX. « En donnant aux jeunes l'opportunité d'apprendre sur les élections dans un contexte réel, nous contribuons à construire une génération qui comprend le pouvoir de leur vote et leur rôle dans la démocratie. »

Dans le cadre du programme, les écoles participantes reçoivent diverses ressources éducatives impartiales pour enseigner aux élèves le fonctionnement du gouvernement et le processus électoral. Les écoles reçoivent également des bulletins de votes, des urnes et des isoloirs pour garantir une expérience de vote réaliste le jour du Vote étudiant.

Cette semaine, près de 250 000 élèves du primaire et du secondaire devraient voter pour des candidat.e.s aux élections provinciales de l'Ontario.

Une fois les bureaux de votes fermés le jour de l'élection, les résultats du Vote étudiants seront comptabilisés et publiés, y compris la répartition des sièges à l'échelle provinciale, les résultats par circonscription ainsi que les résultats individuels des écoles.

En parallèle du programme Vote étudiant, Élections Ontario invite les jeunes de 16 et 17 ans à s'inscrire au Registre ontarien des futurs votants. Cette démarche garantit que les jeunes Ontariens sont automatiquement inscrits sur la liste électorale dès leur 18e anniversaire, simplifiant leur participation aux prochaines élections.

« Nous savons que les habitudes de participation démocratique se forment tôt », a déclaré Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario. « En engageant les jeunes dans des programmes comme Vote étudiant et le Registre des futurs électeurs de l'Ontario, nous établissons les bases d'un électorat plus informé et plus actif. »

CONTEXTE

Vote étudiant est un programme de CIVIX, un organisme impartial canadien dédié au renforcement de la démocratie par l'éducation civique. Les programmes de CIVIX portent sur les élections, les budgets gouvernementaux, les représentants élus et la littératie numérique des médias.

Le programme Vote étudiant pour l'élection provinciale ontarienne de 2025 est financé par Élections Ontario.



LIENS UTILES

https://studentvote.ca/on2025/

https://voteetudiant.ca/on2025/

