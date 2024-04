AJAX, ON, le 17 avril 2024 /CNW/ - Pour célébrer l'arrivée du printemps et souligner son engagement envers le développement durable, Volkswagen Canada dévoile la première de trois œuvres murales antipollution commandées pour contribuer activement à l'assainissement de l'air et à un avenir plus durable.

Volkswagen Canada dévoile des murales antipollution pour un avenir plus durable. (Groupe CNW/Volkswagen Group Canada)

Au courant de cette semaine, la première murale sera visible au 144, avenue Ossington, à Toronto, et mettra en lumière le travail de l'artiste local Ronaldo. Les trois œuvres murales commandées couvriront 5 600 pieds carrés d'espace mural vierge avec une peinture révolutionnaire anti-pollution qui absorbe du dioxyde de carbone.

Cette initiative s'inscrit dans la phase de transformation la plus importante de l'histoire de Volkswagen - la poursuite d'une mobilité durable pour tous. Dans le cadre de la transition de la marque mondiale, Volkswagen a séquestré plus de 850 000 tonnes de dioxyde de carbone à l'échelle mondiale depuis 2017 et est en bonne voie pour réduire l'empreinte carbone de son réseau de concessionnaires de 30 % d'ici 2030.

« Nous avons fait des progrès considérables en tant qu'organisation et c'est devenu naturel pour nous de prendre en considération le développement durable et l'impact environnemental de notre travail sur l'avenir de la mobilité », déclare Edgar Estrada, le nouveau président de la marque Volkswagen, Canada. « Ces murales sont une représentation concrète et attractive de notre vision d'une ville et d'un monde plus verts - où même l'art de rue contribue à réduire les émissions de carbone. »

En plus des trois murales commandées, Volkswagen va encore plus loin en faisant don de peinture antipollution au Festival BUMP de Calgary. Ce don de peinture qui absorbe la pollution contribuera à créer la plus grande peinture murale du festival en 2024, dans le cadre d'une exposition d'art public accessible et durable.

Les Canadiens pourront admirer les deuxième et troisième murales de Volkswagen au 1149, rue Queen Ouest, en face de l'hôtel Drake à Toronto, et au 10025, rue 106 NW, au sud-ouest du centre-ville d'Edmonton, qui seront toutes deux dévoilées le 6 mai.

Au-delà des installations artistiques, Volkswagen accorde également une grande importance à des gestes plus modestes que tous les Canadiens peuvent poser pour réduire leur empreinte carbone. Volkswagen a lancé une housse antipollution pour sa nouvelle gamme de véhicules tout électriques ID.4. Activé par la lumière du jour, le revêtement en dioxyde de titane de la housse absorbe les matières polluantes ambiantes de l'environnement, qui se décomposent en composés organiques inertes comme l'eau et d'autres éléments chimiques de base. La marque a également offert aux propriétaires de véhicules Volkswagen des kits de nettoyage zéro-déchets incluant des savons et du nettoyant pour roues qui capturent le carbone, et a lancé le site web Carbon-Neutral Net en 2021 afin de sensibiliser et d'éduquer les internautes à la durabilité et aux émissions de carbone générées par les moteurs de recherche en ligne et les sites web.

« Volkswagen Canada est ravie de célébrer le printemps et de partager son engagement envers le développement durable avec les Canadiens », déclare Lynne Piette, directrice du marketing pour Volkswagen Canada. « Nous avons hâte de voir ces œuvres d'art vivantes amener du positif dans les communautés partout à travers le Canada. »

Pour en savoir plus sur les murales et sur les mesures prises par Volkswagen pour assurer un avenir plus durable, consultez le site vw.ca.

À propos de Volkswagen Group Canada

Fondée en 1952, Volkswagen Canada a son siège social à Ajax, en Ontario. Elle est la plus grande marque automobile européenne au Canada et vend les modèles Golf GTI, Golf R, Jetta, I.D. 4, Taos, Tiguan, Atlas et Atlas Cross Sport par l'intermédiaire de 146 concessionnaires canadiens indépendants. Elle fait partie de Volkswagen Group Canada Inc., une filiale de Volkswagen AG dont le siège social se trouve à Wolfsburg, en Allemagne.

Volkswagen est l'un des plus grands producteurs mondiaux de voitures particulières et le plus grand constructeur automobile d'Europe.

