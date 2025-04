Pâques 2025 : Les Québécois privilégient l'achat local et en magasin

MONTRÉAL, le 11 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), en collaboration avec Caddle, présente les résultats de sa plus récente étude sur les habitudes de consommation entourant les fêtes et les événements saisonniers. Menée auprès de plus de 9 000 répondants au pays, cette nouvelle enquête met en lumière les comportements des consommateurs du Québec et du reste du Canada à l'approche de Pâques.

Cette année, 50 % des répondants prévoient faire des achats pour Pâques, une légère baisse par rapport à 2024 (52 %). Malgré ce léger recul, 85,7 % des consommateurs ayant l'intention de faire des achats dépenseront autant ou plus que l'an dernier, ce qui témoigne d'un engagement toujours solide envers cette tradition, ici comme ailleurs au pays.

Des achats planifiés… mais plus tardifs

35 % des consommateurs planifient leurs achats de 2 à 4 semaines à l'avance, en baisse par rapport à 2024 (38 %) .

14 % attendront la dernière semaine, et près de 40 % ne prévoient faire aucun achat pour Pâques.

48 % des répondants dépenseront 50 $ ou moins - une hausse par rapport à 2024 (45 %) - tandis que 12 % prévoient dépasser les 150 $.

Un retour affirmé à l'achat en magasin

83 % des consommateurs feront leurs achats de Pâques en magasin (comparativement à 80 % en 2024).

Les achats en ligne stagnent ou régressent légèrement, avec seulement 9,3 % des intentions d'achats.

48 % des répondants disent favoriser les détaillants locaux ou indépendants.

Une conscience verte qui émerge, surtout chez les jeunes

26 % des répondants recherchent des produits durables ou des emballages écologiques, chiffre qui atteint 33 % chez les 18-34 ans.

Les principales sources d'inspiration pour les achats de Pâques incluent les produits vus en magasin (39 %), les circulaires (37 %) et les recommandations de la famille et des amis (31 %).

« Dans les récentes études de consommation, une tendance se dessine clairement : les Québécois planifient davantage leurs achats. Ils dépensent avec discernement, privilégient les commerces près de chez eux et réaffirment leur attachement à l'expérience en magasin. Cette évolution est porteuse pour l'ensemble de notre secteur, car elle témoigne de la place essentielle qu'occupe le commerce de détail dans le quotidien des Québécois », note Michel Rochette, président du CCCD - Québec.

Pour consulter l'étude, veuillez cliquer ici.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Fondé en 1963, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada. Il regroupe une grande diversité de détaillants, allant des grandes chaînes nationales aux commerces indépendants, et couvrant l'ensemble des secteurs du commerce de détail. Le CCCD compte parmi ses membres plus de 54 000 commerces au Canada, dont 18 000 au Québec. Le secteur du détail est un moteur économique essentiel au Québec, employant plus de 483 530 travailleurs dans 33 391 établissements partout dans la province. Les ventes au détail au Québec génèrent environ 131 G$ annuellement, ce qui correspond à 21 % des ventes au détail enregistrées au Canada.

