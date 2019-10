Voici votre dose de formation de 20 minutes! Nouvelle série de balados lancée par le Forum for Women Entrepreneurs en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia(MC)

VANCOUVER, le 3 oct. 2019 /CNW/ - Le Forum for Women Entrepreneurs (FWE) lance aujourd'hui, en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque ScotiaMC, la série de balados intitulée « Le Go-To : pour les entrepreneures au courant » afin d'offrir aux femmes entrepreneures de tout le Canada une formation accessible, gratuite et concrète.

La série de balados « Le Go-To » propose des épisodes deux fois par mois dans les deux langues officielles (français et anglais) dans Apple Podcast, Google Play et d'autres, ainsi que sur les sites Web www.fwe.ca/thegoto et www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.html.

Cette série se penche sur des aspects fondamentaux de l'entrepreneuriat. Mettant en vedette des femmes d'affaires inspirantes et prospères ainsi que des spécialistes de la Banque Scotia, chaque épisode se concentre sur des sujets comme l'image de marque et le marketing, le financement, les relations publiques, les finances, afin que les auditeurs puissent en tirer de grandes leçons.

« Nous sommes ravis de collaborer avec FWE pour présenter aux entrepreneures des formations sur mesure, par l'entremise de notre programme, explique Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine et cadre responsable de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Il est essentiel de donner aux femmes le pouvoir d'agir, en leur proposant des formations qui les aideront à faire progresser leur entreprise. Cette série de balados offre aux entrepreneures des occasions d'apprendre les unes des autres. Quel bel ajout aux ressources d'autoformation, aux séances de mentorat et aux ateliers que nous offrons à nos clientes! »

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme complet qui soutient les femmes à la tête d'une entreprise en leur donnant accès à du capital, de la formation et du mentorat.

« Nous sommes heureux de produire la série « Le Go-To » en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia, explique Paulina Cameron, chef de la direction de FWE et animatrice des balados. Les entrepreneures ont beau avoir des journées remplies de choses à faire et de rencontres et réunions, elles peuvent aussi se sentir seules et dépassées par toutes les décisions à prendre. Avec la série de balados « Le Go-To », nous offrons des formations accessibles et simples à comprendre, en épisodes de 20 minutes qu'il est facile d'écouter en déjeunant ou entre deux réunions. » Elle souligne au passage que les invitées sont des femmes d'affaires chevronnées et prospères comme Joanna Griffiths, Priya Chopra, Traci Costa, Taran Ghatrora.

Pour en savoir plus, consultez le site Web Initiative femmes de la Banque ScotiaMC au www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.html.

La participation à l'Initiative Femmes de la Banque ScotiaMC ou à des événements organisés dans le cadre du programme ne constitue pas des conseils ni une offre de produits ou services financiers ni un engagement de la part de la Banque Scotia à offrir ceux-ci.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site de la Banque Scotia et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Forum for Women Entrepreneurs (FWE)

Fondé en 2002, FWE est un organisme national qui veut renforcer l'économie et assurer la prospérité des collectivités en stimulant les entrepreneures, en les formant, en les encadrant et en les mettant en lien les unes avec les autres afin qu'elles réussissent avec brio. Accessibles à toute femme entrepreneure au Canada, les programmes novateurs de FWE appuient annuellement une communauté comptant plus de 700 femmes. Pour en savoir plus, consultez le site fwe.ca. FWE est un organisme de bienfaisance enregistré : 861056646RR0001.

