Cette fois, Justin et Tim ont décidé de créer une nouvelle version du produit le plus emblématique de la marque : le café préféré des Canadiens.

Lors des séances de remue-méninges avec l'équipe Tim pour la deuxième collaboration, Justin nous a confié qu'il préférait son café sur glace. Nous avons donc créé une nouvelle saveur de café infusé à froid Tim Hortons, fabriqué à 100 % de grains arabica de qualité provenant de sources éthiques et lentement infusé à froid pendant 16 heures pour en rehausser la saveur onctueuse et veloutée.

Également inspirés par son léger penchant pour le sucré et son amour pour les délicieuses touches de vanille dans son café, Justin et notre équipe d'innovation en matière de boissons ont développé une saveur crémeuse de vanille française pour accompagner notre café infusé à froid. Biebs Brew combine parfaitement ces deux saveurs bien-aimées de Tim Hortons.

« On ne pouvait pas s'arrêter aux Timbiebs, il nous fallait aussi un Biebs Brew. Les deux seront offerts chez Tim Hortons le mois prochain », a déclaré Justin. « Collaborer avec Tim Hortons a toujours été l'un de mes rêves. Tim Hortons fait partie de ma vie depuis mon enfance, et m'a toujours tenu à cœur. »

Les trois saveurs de Timbiebs (chocolat et fudge blanc, crème sure et pépites de chocolat et gaufre au gâteau d'anniversaire) reviendront dans les restaurants Tim Hortons au Canada et aux États-Unis en même temps que le lancement du Biebs Brew, le 6 juin.

Les restaurants Tim Hortons au Canada recevront également le gobelet Biebs Brew en édition limitée, créé en collaboration avec Justin Bieber, que les invités pourront se procurer. Ces gobelets en acier inoxydable sont équipés d'une paille réutilisable et conviennent autant aux boissons chaudes qu'aux boissons froides. Ils seront également en vente le 6 juin, jusqu'à épuisement des stocks. Certains restaurants Tim Hortons recevront également des quantités limitées d'articles Biebs pour les invités, notamment la tuque, le sac banane et le sac réutilisable, également conçus en collaboration avec Justin.

« Les Timbiebs ont connu un énorme succès, vraiment au-delà de toutes nos attentes! C'est l'authenticité du partenariat qui explique leur popularité », a déclaré Hope Bagozzi, chef du marketing chez Tim Hortons.

« Même avant la collaboration Timbiebs, Justin parlait souvent de son amour pour la marque et du fait qu'il avait grandi avec Tim Hortons. C'est son engagement à travailler avec nous pour ajouter une touche naturelle et authentique à l'expérience Tim qui explique le succès des Timbiebs. Nous savons que nos invités vont adorer sa version du café infusé à froid de Tim. »

