Vizzy Hard Seltzer signe Queen Priyanka comme directrice de l'impact sur la communauté pour lancer le projet #Vizzybilité

L'art et le spectacle sont l'une des façons les plus simples de s'exprimer et d'éprouver un sentiment d'appartenance. Toutefois, même si elle est une source d'inspiration importante pour notre culture, plus de 69 % de la communauté LGBTQ+ au Canada se sent représentée de manière insuffisante et fausse dans les médias . Dans le cadre du projet #Vizzybilité, quatre artistes LGBTQ+ canadiens seront choisis pour recevoir un soutien d'une valeur approximative de 35 000 $ chacun afin de promouvoir leur création artistique et sa présence dans les médias.

« Je sais très bien ce que ça signifie d'être sous-représentée et de constater que mon art n'est pas aussi bien soutenu que les autres », déclare Priyanka. « En tant que directrice de l'impact sur la communauté de Vizzy, j'ai l'intention de faire connaître les artistes fabuleusement talentueux de la communauté LGBTQ+ et j'ai très hâte de travailler directement avec les récipiendaires de la bourse pour rehausser leur art et les aider à en être fiers. Je vais répandre cette #Vizzybilité et siroter de la Vizzy comme si c'était mon travail. »

Le programme de bourse s'inscrit dans l'engagement de Vizzy Hard Seltzer à défendre la communauté LGBTQ+ de manière significative. Vizzy travaillera en collaboration avec Queen Priyanka et Queer Collective , un organisme sans but lucratif bien connu dont la mission est de représenter tous les sous-groupes de la communauté LGBTQ2S+ de manière authentique et positive, et investira plus d'un million de dollars cette année pour appuyer les artistes sous-représentés de différentes façons.

« Vizzy est une marque qui célèbre la fierté d'être différent », explique Leslie Malcolm, directrice du marketing chez Vizzy Hard Seltzer, un nouveau venu dans la catégorie des boissons pétillantes au Canada qui offre quatre duos de saveurs et de la cerise acérola dans chaque cannette. « Aider les gens à être perçus tels qu'ils sont, avec leurs différences, est inscrit dans notre ADN et nous avons hâte d'avoir un impact positif à long terme sur la dynamique communauté LGBTQ+ du Canada. »

Inspiré par la signature bien connue de Priyanka - What's My Naaaaame - Vizzy veut connaître VOTRE nom! Si vous êtes un artiste à la recherche de visibilité, visitez http://vizzyhardseltzer.com/fr-CA/vizzybility-grant-program pour en savoir plus sur le projet #Vizzybilité et la façon de poser votre candidature pour recevoir une bourse afin d'appuyer votre création artistique.

À propos de Molson Coors

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des bières qui unissent les gens, quel que soit le moment célébré. Peu importe qu'il s'agisse de la Coors Light, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Staropramen ou de la Coors Banquet, ou encore de la Blue Moon Belgian White, de la Blue Moon LightSky, de la Vizzy, de la Coors Seltzer, de la Leinenkugel's Summer Shandy, de la Creemore Springs, de la Hop Valley ou d'autres marques, Molson Coors produit plusieurs marques de bières parmi les plus aimées et emblématiques. Bien que l'histoire de la Société soit enracinée dans le brassage de bières, Molson Coors propose un portefeuille moderne de produits qui s'étend au-delà du marché brassicole. L'initiative « Notre empreinte » et nos objectifs pour 2025 en matière de durabilité reflètent l'engagement de la Société à améliorer les normes au sein de l'industrie et à laisser une empreinte positive sur ses employés, ses consommateurs, ses collectivités et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur Molson Coors entreprise de boissons, visitez le site Web de la Société à l'adresse molsoncoors.com ou MolsonCoorsOurImprint.com , ou encore à l'adresse @MolsonCoors sur Twitter.

À propos de Priyanka

Après avoir été couronnée la première gagnante de Canada's Drag Race en 2020, Queen Priyanka est devenue une sensation internationale dans l'univers des drag queens et une icône culturelle. Elle est l'animatrice de l'émission What's My Game? sur WOWPresents Plus, et la coanimatrice d'un nouveau balado, Famous This Week en compagnie de Brooke Lynn Hytes, l'animatrice de Canada's Drag Race et finaliste de la onzième saison de RuPaul's Drag Race.

En tant que persona drag de Mark Suknanan, Priyanka a commencé sa carrière à la télévision sur MTV Canada, avant de se joindre à YTV comme visage de l'émission The Next Star puis The Zone pendant une période de six ans. Au printemps 2018, la drag bien connue de Toronto, Xtacy Love, a pris Mark sous son aile et Priyanka a vu le jour! Priyanka a rapidement fait un tabac, remportant les concours Miss Crews and Tangos et Woody's Queen of Halloween. Elle a donné des spectacles dans toutes les grandes villes du Canada, à Chicago et en République dominicaine, et a même fait la couverture de Now Toronto, où elle était qualifiée de « plus importante artiste drag en ville ».

Priyanka est basée à Toronto et à Los Angeles. De descendance indo-guyanaise, elle est née à Whitby, en Ontario et a étudié au Collège Niagara.

À propos de Queer Collective

Queer Collective est un espace sûr sur le Web qui vise à amplifier la voix des artistes queers locaux et à offrir une représentation positive à tous les sous-groupes de la communauté LGBTQ2S+. Il présente du contenu numérique sur toutes les plateformes de médias sociaux et appuie les artistes queers locaux en offrant des programmes et des concours pour les arts du spectacle, des occasions de mentorat de la part de spécialistes du secteur et de vedettes, tout en contribuant à financer et à amplifier leur travail. Pour en savoir plus sur Queer Collective, visitez queercollectiveto.com , youtube.com/queercollective ou suivez-nous sur Instagram et TikTok @queer.collective

