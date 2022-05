Vizzy Hard Seltzer et Queen Priyanka veulent tenter d'atteindre le record mondial de positivisme avec la toute première #JournéeVibée, le 18 mai

Pour célébrer la #JournéeVibée, Queen Priyanka - alias la Queen des bonnes vibez - distribuera des compliments personnalisés d'un océan à l'autre. Mais la positivité ne s'arrête pas là, puisque Vizzy et Priyanka invitent les Québécois et les Canadiens à s'impliquer en distribuant leurs propres bonnes vibez et compliments sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic #JournéeVibée. Pour chaque compliment utilisant le mot-clic, Vizzy fera un don de 1$ à des organismes de bienfaisance 2SLGBTQ+ qui soutiennent des espaces positifs et inclusifs jusqu'à concurrence de 25 000 $.

« En tant que marque qui a l'inclusivité à cœur, Vizzy s'engage à être des alliés de la communauté LGBTQ+ », déclare Michelle Sowinski, directrice principale de la marque Vizzy. « Vizzy apporte des éclats de positivité avec sa marque vibrante et ses combinaisons de saveurs uniques, célébrant ce qui la rend spéciale. C'est pourquoi nous voulons aider les Québécois et les Canadiens à faire de même, un compliment à la fois. »

Dans le cadre de la #JournéeVibée, Queen Priyanka offrira non seulement des compliments sur les réseaux sociaux, mais se promènera aussi avec la Vizzy Gang à travers Toronto afin de distribuer des compliments et des Vizzy aux passants.

« En tant que reine qui bat les records, je suis clairement la mieux placée pour faire équipe, une fois de plus, avec Vizzy pour un autre record! », a déclaré Priyanka. « Répandre et recevoir de la positivité, en particulier dans le milieu Queer, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, alors nous sommes en mission pour partager le plus grand nombre de compliments et de bonnes vibez JAMAIS atteints à travers le Canada. »

Afin de célébrer la #JournéeVibée, quoi de mieux que de profiter des quatre nouvelles combinaisons de saveurs que Vizzy vient tout juste de lancer, soit mûres et citron, papaye et fruit de la passion, framboise tangerine et melon d'eau et fraise, maintenant disponibles dans les dépanneurs et épiceries du Québec, ainsi qu'auprès de certains magasins d'alcool locaux à travers le Canada.

