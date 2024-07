Viviane Mathieu, finaliste dans la région de Lanaudière au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence!

L'ASSOMPTION, QC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Madame Viviane Mathieu, de la Ferme Caribou enr., à Terrebonne, est finaliste au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence! Elle a été sélectionnée parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneure, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

Citation

« Félicitations à Viviane Mathieu, qui s'est qualifiée comme finaliste de ce concours en se démarquant notamment pour son cheminement. C'est avec une grande fierté que notre organisation, par cette initiative, fait l'éloge du leadership de jeunes entrepreneurs. À travers son parcours, Viviane a apporté ses couleurs à l'entreprise familiale afin de créer la vision des années à venir, et c'est tout à son honneur. Bravo, Viviane, vous pouvez être fière de votre parcours! »

Mme Marly Bah, directrice régionale à La Financière agricole du Québec

À propos de Viviane Mathieu

Ferme Caribou enr., Terrebonne

« Je m'engage à maintenir une relation de confiance avec les clients et les fournisseurs, en offrant des produits de qualité et en respectant les normes éthiques et environnementales les plus élevées. »

En plus d'être responsable de la comptabilité et des activités reliées à l'élevage, Viviane a à cœur de poursuivre tout le travail investi par son père et de développer l'entreprise. Son projet avec la ferme laitière, c'est d'avoir une entreprise prospère et durable tout en restant fidèle à ses racines. À moyen terme, elle prévoit diversifier les revenus de l'entreprise et investir dans de nouvelles technologies. Sa formation en transformation des produits alimentaires lui a procuré les connaissances nécessaires à son projet afin d'implanter une fromagerie à la ferme.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 20 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Des prix totalisant 13 000 $ seront remis : Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $. Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable. Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 19 éditions, ce concours a permis à plus de 460 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant plus de 210 000 $.

Liens connexes

Portrait des 10 finalistes - concours Tournez-vous vers l'excellence!

Page Facebook de la FADQ

Information :

Marly Bah

Directrice régionale du centre de services à l'Assomption

(450) 589-2204, poste 2828

SOURCE La Financière agricole du Québec