10 finalistes du concours 2025 Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - La Financière agricole du Québec présente les 10 finalistes de la 20e édition de son concours annuel Tournez-vous vers l'excellence! Ces jeunes agriculteurs et agricultrices ont été choisis pour l'excellence de leur profil entrepreneurial, leurs réalisations et leurs compétences en gestion. Ils sont présentés dans la rubrique Présentation des 10 finalistes ci-après.

« Le concours Tournez-vous vers l'excellence!, qui célèbre les talents de la relève agricole du Québec, en est maintenant à sa 20e édition. C'est toujours avec autant de fierté que La Financière agricole met en lumière le leadership de ces personnalités inspirantes qui se distinguent dans leur domaine par leurs réalisations. En mettant de l'avant ces jeunes qui participent à l'amélioration des pratiques et au développement des connaissances, ce concours vise à souligner les actions pour une agriculture durable et novatrice. Bon succès à chaque finaliste dans tous ses projets! »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Cette année encore, la qualité des candidatures reçues témoigne d'un engagement remarquable, marqué par la passion et la détermination. En valorisant le dynamisme et le talent en gestion des jeunes entrepreneurs, ce concours reflète l'importance que La Financière agricole accorde à la reconnaissance des réussites de la relève agricole au Québec. Plus que jamais, leur accompagnement demeure au cœur de nos actions. Félicitations aux 10 finalistes de la 20e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence! »

M. André Picard, vice-président au financement de La Financière agricole du Québec

Présentation des 10 finalistes

BAS-SAINT-LAURENT

Aglaée Smith-Thériault

Ferme Au Gré du Sol S.E.N.C. (Production maraîchère, Saint-Cyprien)

« Je suis particulièrement fière d'avoir réussi à démarrer une ferme maraîchère biologique diversifiée sur une terre laissée en friche depuis plus de 75 ans. »

Née d'un profond désir de reconnecter avec la terre, la ferme Au Gré du Sol a pour mission d'offrir des produits frais, biologiques et locaux. Aglaée, reconnue comme le moteur de ce projet démarré en 2022, mise sur une formation variée en agriculture, sa rigueur ainsi qu'une vision stratégique intégrant des valeurs humaines afin de faire progresser son entreprise. Ses nombreuses implications démontrent son souci de reconnecter avec la terre et de s'implanter dans sa communauté.

Bruno-Pierre Lévesque

Ferme DesLévesque inc. (Production laitière, Grand-Métis)

« Le transfert complet de la ferme à mes 25 ans est un moment que je n'oublierai jamais. »

La ferme laitière DesLévesque, reconnue pour ses produits de qualité, existe depuis 1928. C'est avec une grande fierté que Bruno-Pierre a repris les rênes de l'entreprise familiale en 2015. Celui qui se décrit comme un passionné de gestion et de chiffres a su naviguer et maintenir de bons états financiers malgré les aléas des taux d'intérêt. En contribuant à l'économie de Grand-Métis, grâce à l'achat local et à l'embauche de jeunes travailleurs du coin, l'entreprise génère également un fort sentiment de fierté dans la communauté.

Centre-Du-Québec

Éliana Lapierre

Centre de jardinage Foliflor inc. (Production horticole ornementale, Saint-Cyrille-de-Wendover)

« Ce qui nous distingue, c'est d'abord notre profil : une entreprise de relève, dirigée à 90 % par des femmes, avec un actionnariat féminin à 50 %. C'est encore rare dans notre milieu. »

Entreprise innovante, ancrée dans sa communauté et axée sur l'expérience client, le centre horticole Foliflor a été repris par Éliana et ses associés en 2022. Détentrice d'un baccalauréat en agronomie et d'une maîtrise en biologie végétale, Éliana apparaît également sur les réseaux sociaux de l'entreprise dans des vidéos comptabilisant plus de 500 000 vues. Foliflor est unique en son genre, s'appuyant sur une culture d'entreprise fondée sur la passion, la rigueur et la proximité avec ses différents partenaires régionaux.

ESTRie

Camille Côté

Jardins du Coq à l'Âne S.E.N.C. (Production maraîchère biologique, Bury)

« J'ai eu la chance de devenir maraîchère propriétaire à seulement 22 ans et, depuis, c'est une profonde passion pour ma vocation qui me pousse à faire mieux chaque jour. »

Communauté, biodiversité, autonomie, diversification, pérennité et partage, c'est ainsi que Camille décrit la ferme dont elle est copropriétaire. La créativité est un élément déterminant dans l'atteinte des objectifs de la ferme pour cette diplômée en horticulture. Sa vision en agriculture est claire : nourrir sa communauté locale de façon biologique et avec des produits de saison. Elle attache une grande importance à l'idée de connaître ses clients dans le but de les animer d'un sentiment d'appartenance élevé à l'égard des Jardins du Coq à l'Âne.

Zaché Audette-Hall

Domaine l'Espiègle (Culture de fruits, industrie du vin et du cidre, Dunham)

« Je mets un point d'honneur à utiliser des méthodes de vinification naturelles et à valoriser notre terroir unique de Dunham. Ce lien intime avec la nature et notre démarche écoresponsable sont au cœur de notre vision. »

Vigneron et œnologue, Zaché est soucieux d'allier la tradition et l'innovation, afin d'aider le Domaine l'Espiègle à atteindre son objectif de devenir une référence dans l'industrie vitivinicole. Ce fils d'agriculteur compte bien arriver à ses fins tout en créant un vignoble respectueux de la terre et de l'environnement, en produisant des vins qualitatifs et authentiques reflétant son terroir. Signe qu'il se distingue, son entreprise a été finaliste dans le cadre d'un concours de la gastronomie québécoise dans la catégorie « vigneron de l'année ».

MontÉRÉgie

Amélie Lépine

Matière Première (Culture mixte de fruits et légumes, Saint-Alexandre-d'Iberville)

« J'ai envie que mes enfants voient dans l'agriculture un métier agréable et c'est par mes actions qu'ils en seront convaincus. »

Propriétaire du jardin biologique Matière Première depuis 2021, Amélie est reconnue pour sa vaillance, sa polyvalence et son amour pour la prise de décisions. Même sans formation agricole, cette diplômée en design industriel a su appliquer des connaissances complémentaires telles que la mise en marché et l'efficacité énergétique dans son projet. De plus, elle est très reconnaissante de pouvoir compter sur son entourage ainsi que sur ses parents agriculteurs qui lui ont transmis les valeurs du travail et de la persévérance.

Michaël Tougas

Ferme La Rosace S.E.N.C. (Production maraîchère biologique et diversifiée, Saint-Louis)

« Le démarrage de la Ferme La Rosace avec ma partenaire Cynthia, à partir de nos propres moyens et dans un contexte agricole difficile, est une source de fierté pour moi. »

Michaël est devenu copropriétaire de la Ferme La Rosace en 2022. Son projet est axé sur quatre principes : la rentabilité financière, la production, l'écologie et le partage de son expertise. La richesse de ses expériences de travail, son parcours universitaire et ses responsabilités multiples lui ont permis de comprendre rapidement le fonctionnement global d'une ferme. Ces facteurs expliquent son succès auprès de ses partenaires d'affaires ainsi que le rayonnement de l'entreprise au sein de la communauté de producteurs maraîchers.

Outaouais

Catherine Wallenburg

Semences Nordiques (Semences, Farrellton)

« Ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir bâti une entreprise semencière innovante, viable et respectée dans un secteur de niche, tout en incarnant mes valeurs profondes. »

Ayant démarré son entreprise Semences Nordiques en 2019, Catherine poursuit ses objectifs de se démarquer dans son domaine et de contribuer au secteur alimentaire du Québec. Pour y parvenir, elle compte sur sa rigueur, sa créativité ainsi que le sens puisé dans son travail. De plus, cette mère de famille réussit à trouver l'équilibre entre le travail et la vie familiale. Cette double vocation renforce son engagement à long terme et lui permet d'ancrer davantage ses valeurs dans sa mission.

SAGUENay-lac-saint-jean

Cédrik Thibault-Deschênes

Ferme Deschênes et Fils S.E.N.C. (Veaux d'embouche, Sacré-Cœur)

« J'ai la chance de reprendre la ferme familiale qui dispose d'infrastructures et d'équipements adaptés à notre production. Je veux mettre à profit cet héritage et aller chercher la plus grande capacité de production. »

C'est en 2020 que Cédric a saisi l'occasion de reprendre l'entreprise familiale, poursuivant ainsi la tradition de la Ferme Deschênes et Fils. En vue de réaliser ses buts de rentabilité et d'autonomie, Cédric surveille les meilleures tendances du milieu et s'appuie sur sa formation en gestion agricole. Grâce à son leadership assumé, il se sent libre de réévaluer ses façons de faire, de nouer des liens avec sa communauté et de prendre des risques tout en protégeant l'héritage familial.

Thierry Poniewiera

Ferme Olac inc. (Production laitière, Jonquière)

« Ce qui me distingue des autres entrepreneurs et ce dont je suis fier sont mes engagements dans une alimentation locale accessible et de qualité. »

Attaché à sa communauté ainsi qu'à la ferme familiale qu'il a reprise en 2022, Thierry croit fermement en l'autonomie alimentaire. Ses nombreuses implications au sein d'organismes alimentaires démontrent que ses actions parlent autant que ses paroles. Afin de respecter ses promesses, il a entrepris de diversifier les activités de l'entreprise, d'augmenter la production laitière et d'implanter un kiosque libre-service. Ce diplômé en gestion et exploitation d'entreprise agricole peut miser sur son caractère analytique afin d'anticiper et de relever les nombreux défis du milieu agricole.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 20 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Des prix totalisant 18 000 $ seront remis : Le grand gagnant recevra une bourse de 7 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 3 500 $. Un candidat recevra une bourse de 2 000 $ pour ses actions en matière de développement durable. Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 2 000 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 20 éditions, ce concours a permis à près de 490 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 230 000 $.

