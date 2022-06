BMO offre une carte de récompense adaptée au style de vie, avec cinq fois les points sur les achats de tous les jours, pour aider les Canadiens à célébrer les petits moments, les grands moments et tout ce qui se trouve entre les deux.

Quatre-vingt-quatre pour cent des Canadiens considèrent les récompenses offertes comme le facteur le plus important dans le choix d'une carte de crédit.

BMO et Visa Canada présentent une œuvre d'art public 3D innovatrice lors de quatre événements majeurs au Canada à partir du 17 juin

MONTRÉAL, le 17 juin 2022 /CNW/ - Les Canadiens reprennent leurs activités préférées cet été et la carte BMO eclipse Visa Infinite les aide à tirer le meilleur parti de la vie en leur offrant cinq fois les points de récompense sur leurs achats courants comme les repas au restaurant, les transports en commun, l'épicerie et l'essence. Conçue pour répondre aux besoins quotidiens des Canadiens en matière de style de vie et offrir un potentiel de gains plus élevé et une plus grande souplesse au chapitre des récompenses, la carte permet aux clients de cumuler et d'échanger des points pour les aider à célébrer les petits moments, les grands moments et tout ce qui se trouve entre les deux.

Un récent sondage de BMO a révélé que 85 pour cent des Canadiens célébreront au moins une occasion spéciale cet été et que les cartes de crédit sont le principal mode de paiement pour les dépenses liées au mode de vie, 62 pour cent des consommateurs utilisant le crédit lorsqu'ils vont au restaurant et 58 pour cent pour les divertissements. Le sondage a démontré que plus de la moitié des consommateurs utilisent des cartes de crédit pour les achats courants comme l'épicerie (59 pour cent), l'essence (58 pour cent) et les achats divers (51 pour cent), et que 40 pour cent d'entre eux les utilisent pour les factures du ménage.

« Nous avons constaté que lorsque les clients recherchent une carte de crédit, les récompenses offertes sont le facteur le plus important, 84 pour cent d'entre eux affirmant que c'est impératif. Les clients titulaires de la carte BMO eclipse Visa Infinite peuvent échanger leurs points plus souvent et plus facilement en les utilisant pour obtenir des articles de tous les jours comme le café du matin, une sucrerie, de nouveaux vêtements, ou des choses plus importantes comme des billets de concert ou des voyages, a déclaré Jennifer Douglas, chef, Paiements Particuliers et petites entreprises Amérique du Nord, à BMO. La carte BMO eclipse Visa Infinite permet aux clients de profiter d'avantages exclusifs qui récompensent leurs achats quotidiens au moment où ils en ont le plus besoin. »

La carte BMO eclipse Visa Infinite permet aux titulaires d'accéder à des avantages en matière de restauration et de divertissement, notamment des événements gastronomiques uniques avec des chefs de renom dans les meilleurs restaurants et vignobles du pays; des dégustations gratuites dans des vignobles sélectionnés en Ontario, en Colombie-Britannique et dans le comté de Sonoma, en Californie; l'accès à la prévente de billets et de forfaits pour le Festival international du film de Toronto (TIFF) et la priorité d'accès à la salle de projection Visa du théâtre Princess of Wales pendant le TIFF.

De grands projets pour l'été 2022

Le sondage de BMO a également mis en lumière les réalités suivantes :

manger au restaurant ou commander des plats à emporter figure en tête de liste des choses à faire cet été, les deux tiers des consommateurs le faisant au moins une fois par mois (66 pour cent vont au restaurant et 68 pour cent commandent des plats à emporter) et environ un quart le faisant chaque semaine (21 pour cent vont au restaurant et 25 pour cent commandent des plats à emporter);

de nombreux Canadiens prévoient de se divertir cet été, soit en visitant des attractions touristiques locales (74 pour cent), en faisant des excursions d'une journée (77 pour cent) ou en assistant à des festivals (55 pour cent) ou à des concerts (50 pour cent).

Profiter de la vie avec la carte BMO eclipse Visa Infinite

Pour aider les consommateurs à profiter de la vie cet été, BMO et Visa offrent aux Canadiens une expérience interactive avec une sculpture 3D anamorphique unique en son genre lors de quatre événements organisés dans tout le pays, à compter d'aujourd'hui.

L'installation 3D, réalisée par l'artiste Yumi Kamia, ressemblera à l'éclatement d'un bouchon de bouteille de champagne remplie d'objets du quotidien. Elle sera présentée aux événements suivants :



le Grand Prix de Montréal du 17 au 19 juin;



la Fête du Canada à Canada Place, à Vancouver , le 1 er juillet;

à Canada Place, à , le 1 juillet;

le Stampede de Calgary du 8 au 17 juillet;

du 8 au 17 juillet;

l'Exposition nationale canadienne à Toronto du 2 au 5 septembre.

du 2 au 5 septembre.

* Marque de commerce de Visa International Service Association, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 040 milliards de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224