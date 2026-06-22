VivaTech 2026 : le Québec technologique s'affirme sur la scène internationale

Une délégation record de plus de 70 startups québécoises exposantes, une dizaine d'annonces et de partenariats stratégiques avec l'Europe

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - À Paris, du 17 au 20 juin 2026, le Québec a franchi une nouvelle étape à VivaTech, le plus grand événement technologique d'Europe. Pour la première fois, l'écosystème québécois y disposait d'un espace qui lui était propre : un stand de 140 m² affirmant une identité distincte, après une présence remarquée en 2025 au sein du pavillon canadien. Portée par Québec Tech et le Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E), cette délégation de près de 100 entreprises, dont 70 exposantes, a donné lieu à 10 annonces et partenariats structurants, confirmant l'attractivité croissante de l'écosystème technologique québécois auprès des acteurs européens.

Des retombées concrètes pour les entreprises de la délégation

À l'image de l'édition précédente, la délégation québécoise a donné lieu, en plus de plusieurs visites d'exécutifs de grands groupes français, à des ententes et à des annonces structurantes avec des partenaires européens. Parmi les faits saillants :

Reveal Life Science a remporté la première place du concours OVHcloud Startup Challenge parmi 900 candidats internationaux, confirmant le rayonnement de l'expertise québécoise en santé de précision et en intelligence artificielle.

a remporté la première place du concours OVHcloud Startup Challenge parmi 900 candidats internationaux, confirmant le rayonnement de l'expertise québécoise en santé de précision et en intelligence artificielle. Reveal Life Science et Bioeureka figurent dans le top 30 du concours Tech for Change de VivaTech, qui distingue 30 innovations à fort impact social et environnemental.

figurent dans le top 30 du concours Tech for Change de VivaTech, qui distingue 30 innovations à fort impact social et environnemental. RegenEAU a inauguré sa filiale française, RegenEAU France, chez MovNtec, un hub de startups industrielles français, concrétisant le corridor France-Québec initié par l'agglomération de Béthune-Bruay.

a inauguré sa filiale française, RegenEAU France, chez MovNtec, un hub de startups industrielles français, concrétisant le corridor France-Québec initié par l'agglomération de Béthune-Bruay. Deux entreprises québécoises spécialisées en gestion durable des ressources énergétiques - Phaneuf et Soteck-CLAUGER - ont signé une entente avec Session-Pro, un leader français de la gestion des patinoires.

ont signé une entente avec Session-Pro, un leader français de la gestion des patinoires. Planivore , plateforme SaaS québécoise de suivi de plan stratégique, a annoncé son implantation en France en partenariat avec la Ville de Béthune.

, plateforme SaaS québécoise de suivi de plan stratégique, a annoncé son implantation en France en partenariat avec la Ville de Béthune. Akonovia et TBM Maestro ont officialisé un partenariat pour une approche intégrée de la performance durable des bâtiments et des actifs immobiliers.

ont officialisé un partenariat pour une approche intégrée de la performance durable des bâtiments et des actifs immobiliers. Le consortium européen LUMISENSE a été officiellement lancé à VivaTech. Porté notamment par le C3E, il transforme des objets connectés autonomes en centrales de mesure intelligentes grâce à la géolocalisation intérieure par la lumière, au service de la performance énergétique des bâtiments.

a été officiellement lancé à VivaTech. Porté notamment par le C3E, il transforme des objets connectés autonomes en centrales de mesure intelligentes grâce à la géolocalisation intérieure par la lumière, au service de la performance énergétique des bâtiments. L'ÉTS et l'Institut Polytechnique de Paris ont conclu une entente de coopération en enseignement, en recherche et en innovation technologique.

ont conclu une entente de coopération en enseignement, en recherche et en innovation technologique. Zú, EuraCreative et le Groupe IRD ont poursuivi leur partenariat favorisant les échanges entre le Québec et les Hauts-de-France dans les industries culturelles et créatives.

ont poursuivi leur partenariat favorisant les échanges entre le Québec et les Hauts-de-France dans les industries culturelles et créatives. Idem (Eugeria) a dévoilé en avant-première un nouveau dispositif de guidage lumineux et de détection des chutes pour les personnes vivant avec un trouble neurocognitif.

« Le Québec a réuni cette année à VivaTech une délégation d'une qualité exceptionnelle, dont le savoir-faire a suscité un vif intérêt. Notre présence sur un espace distinct, en plus de celui du Canada, a optimisé la visibilité de nos entreprises et favorisé des rencontres d'affaires stratégiques de très haut niveau. Les discussions menées avec nos homologues européens démontrent une confiance mutuelle solide. Bien que le bilan global soit en cours de finalisation, la densité de ces maillages d'affaires nous assure des retombées concrètes et durables. »

- Richard Chénier, directeur général, Québec Tech

Une délégation record portée par tout un écosystème

Cette présence record s'appuie sur une mobilisation exceptionnelle de l'écosystème québécois. Près de 100 entreprises présentes, dont 70 exposantes, composaient la délégation, dont 32 ont bénéficié d'un soutien financier important pour assurer leur présence à Paris. Conçu comme un véritable outil de démonstration commerciale plutôt qu'une simple vitrine, l'espace Québec incarnait concrètement l'ambition du Québec sur la scène internationale, particulièrement en France.

À cette dynamique s'est ajouté le Corridor économique de la transition énergétique, propulsé par le C3E avec le soutien de Québec Tech, reliant startups, industriels et territoires pour accélérer la première commercialisation et le déploiement de solutions en transition énergétique. La programmation de la scène québécoise a mis de l'avant les forces stratégiques de l'écosystème : fintech, intelligence artificielle, deeptech et énergies propres.

Desjardins a agi à titre de partenaire principal, aux côtés de la Station Fintech Montréal (une initiative de Finance Montréal), de NEXT avocats, d'Idem (Eugeria) et de l'École de technologie supérieure (ÉTS). L'initiative a aussi pu compter sur l'expertise d'acteurs clés de l'accompagnement entrepreneurial, dont ACET, La Base entrepreneuriale, District 3, IVADO, Le Camp, Centech, Cycle Momentum, IVÉO, LOJIQ, La Piscine, Propolys, Quantino et Zú.

Enfin, Investissement Québec International et la Délégation générale du Québec à Paris ont joué un rôle structurant pour ancrer cette présence dans une stratégie internationale cohérente.

Pour la liste complète des entreprises exposantes de la délégation, cliquez ici.

Le Québec, partenaire stratégique sur la scène mondiale

Plus qu'une vitrine, cette mission a été une plateforme d'influence, de mise en relation et d'engagement stratégique. Avec ce premier espace dédié, le Québec affirme sa volonté de jouer un rôle structurant sur la scène technologique internationale et de bâtir, avec ses partenaires européens, un avenir numérique durable et souverain.

Le dossier de presse réunit les photos de l'événement, les communiqués diffusés durant la mission et les dossiers complets d'une sélection de startups.

À propos de Québec Tech

Québec Tech est un organisme à but non lucratif engagé dans le développement économique, financé en partie par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. L'organisation vise à augmenter le nombre de startups technologiques québécoises qui réussissent ici et à l'international, notamment par l'adoption de technologies d'ici et l'augmentation de leurs exportations. Elle stimule les maillages entre startups et entreprises, offre des services sur mesure tournés vers la croissance et renforce l'intelligence collective grâce au partage et à l'analyse de données sur les startups québécoises.

Pour en savoir plus, visitez Quebectech.com ou LinkedIn

SOURCE Québec Tech

Renseignements médias : Benoit Girard, Relations médias, Québec Tech, [email protected], +1 514 824-0605