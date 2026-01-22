Une initiative de mobilisation pour l'adoption des technologies d'ici et l'amélioration de la productivité des entreprises québécoises comme réponse aux incertitudes de commerce international

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Québec Tech annonce le lancement du mouvement « J'adopte le Québec Tech », une initiative structurante cofondée avec le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec. Cette démarche collective vise à mobiliser les entreprises québécoises autour de l'adoption et de l'approvisionnement en technologies développées localement.

En favorisant des connexions stratégiques entre grandes entreprises, PME et fournisseurs technologiques locaux, le mouvement « J'adopte le Québec Tech » vise à accroître la productivité des organisations tout en renforçant durablement l'écosystème d'innovation québécois et sa souveraineté technologique.

« C'est avec enthousiasme que le Fonds de solidarité FTQ a co-fondé ce mouvement qui vise à aider les entreprises innovantes à gagner leur marché local tout en contribuant à la productivité des sociétés qui acquièrent leurs technologies. En favorisant ce maillage, on réaffirme notre engagement à appuyer les entreprises d'ici et à propulser l'innovation. »

-- Geneviève Guertin, vice-présidente Placements privés et investissements d'impact

Technologies climatiques et technologies de l'information, Fonds de solidarité FTQ

« L'adoption de nouvelles technologies est essentielle à l'amélioration de la productivité et à la compétitivité de nos entreprises. Investissement Québec a le mandat de faire valoir l'expertise des joueurs québécois, tant au Québec qu'à l'international, il est donc tout naturel pour nous d'être co-fondateur de cette initiative qui vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement locales avec des technologies développées ici. »

-- Marie-Eve Jean, Vice-présidente, exportations et achat québécois, Investissement Québec

Valoriser le talent technologique du Québec : une urgence économique

Selon l'OCDE, le Canada se classe 37ᵉ sur 38 pays industrialisés en matière de croissance de sa productivité et le Québec accuse un retard supplémentaire. Le mouvement « J'adopte le Québec Tech » propose une réponse concrète à cet enjeu en accélérant l'approvisionnement en technologies locales et en soutenant la productivité des entreprises.

« Le mouvement « J'adopte le Québec Tech » s'inscrit dans la nécessité d'accélérer la commercialisation des innovations québécoises et qu'elles soient utilisées comme moyen de renforcer notre économie. Dans un contexte marqué par les changements géopolitiques qui affectent le commerce international et face aux défis de productivité qui touchent notre économie, Québec Tech est fier d'initier ce mouvement, avec ses co-fondateurs, pour relever ensemble ces défis.

-- Richard Chénier, directeur général de Québec Tech

Initiative solidaire et structurante, le mouvement « J'adopte le Québec Tech » contribue à renforcer l'autonomie économique du Québec, à stimuler l'innovation d'ici et à assurer une prospérité collective durable. Pour rayonner sur la scène mondiale, le Québec doit d'abord croire en ses talents, ses entrepreneurs et ses innovations. Le mouvement incarne cette ambition collective.

Un accès stratégique à des ressources pour accélérer la productivité

Les données confirment que l'innovation n'est plus un choix, c'est un levier de performance incontournable pour les entreprises. Selon un rapport de 20241 du Conseil de l'innovation du Québec, les entreprises innovantes sont 2,6 fois plus nombreuses à anticiper une croissance annuelle de leur chiffre d'affaires de plus de 5 % et leur part des exportations hors Québec est 2,4 fois plus élevée. De plus, l'adoption des bonnes pratiques de gestion de l'innovation augmente d'au moins 47 % la probabilité de générer des projets innovants.

L'adhésion au mouvement « J'adopte le Québec Tech » offre aux entreprises membres un accès privilégié à des ressources, des expertises et une visibilité accrue, favorisant leur croissance et leur performance opérationnelle.

Accès privilégié aux innovations québécoises : Accès privilégié à un répertoire de solutions pré-qualifiées correspondant aux besoins sectoriels spécifiques.

Accès privilégié à un répertoire de solutions pré-qualifiées correspondant aux besoins sectoriels spécifiques. Démarche personnalisée d'adoption : Des spécialistes de Québec Tech évaluent les besoins technologiques des entreprises membres et proposent des parcours d'adoption adaptés à leur réalité opérationnelle.

Des spécialistes de Québec Tech évaluent les besoins technologiques des entreprises membres et proposent des parcours d'adoption adaptés à leur réalité opérationnelle. Aiguillage vers les ressources de soutien : Mise en relation avec les programmes gouvernementaux et les organisations clés de l'écosystème technologique afin de maximiser les investissements en innovation.

Mise en relation avec les programmes gouvernementaux et les organisations clés de l'écosystème technologique afin de maximiser les investissements en innovation. Reconnaissance et rayonnement : Les entreprises membres peuvent utiliser la pastille « J'adopte le Québec Tech » pour afficher leur engagement envers l'adoption de technologies locales, bénéficier d'une visibilité sur la plateforme de Québec Tech et valoriser leurs projets d'adoption réussis auprès de l'écosystème.

Pour plus d'informations sur le mouvement « J'adopte le Québec Tech » : Quebectech.com/adoption-de-techs-quebecoises

À propos de Québec Tech

Québec Tech est un organisme à but non lucratif engagé dans le développement économique, financé en partie par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. L'organisation vise à augmenter le nombre de startups technologiques québécoises qui réussissent ici et à l'international, notamment par l'adoption de technologies d'ici et l'augmentation de leurs exportations. Elle stimule les maillages entre startups et entreprises, offre des services sur mesure tournés vers la croissance, et renforce l'intelligence collective grâce au partage et à l'analyse de données sur les startups québécoises.

Pour en savoir plus, visitez le Quebectech.com ou LinkedIn

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 816 000 actionnaires.

Avec un actif net de 23,0 milliards de dollars au 30 novembre 2025, le Fonds appuie plus de 4 000 entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux.

Pour en savoir plus, visitez le Fondsftq.com ou LinkedIn

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec offre deux gammes de services : du financement et de l'accompagnement. Dans les deux cas, le soutien offert aux entreprises est adapté à leurs objectifs, qu'il s'agisse de croissance, d'augmentation de la productivité et de la compétitivité, d'innovation, de développement de marchés locaux et internationaux, ou encore de transition durable. Ainsi, Investissement Québec aide les entreprises québécoises à passer de petites à moyennes et de moyennes à grandes.

Pour en savoir plus, visitez le Investquebec.com ou LinkedIn

