VITRINE RÉVÉLATIONS ! -- Un événement unique au Québec pour découvrir et propulser les nouvelles voix de la conférence

1-2-3 mai 2026 - Scène Lebourgneuf, Québec

QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le monde de la conférence s'apprête à vivre un moment inédit : Vitrine Révélations !, un événement entièrement consacré à la découverte, la mise en lumière et la sélection de nouveaux conférenciers, d'auteurs, de coachs, de podcasteurs et de créateurs de contenus désireux d'offrir leur message au grand public et aux organisations du Québec.

Organisé par Marie-Josée St-Laurent, agente d'auteurs et de conférenciers, animatrice et créatrice de bonheur, cet événement se distingue par son approche unique : des entrevues professionnelles de 30 à 60 minutes sur scène, permettant à chaque participant de présenter l'essence de sa conférence devant un public et des organisations acheteuses.

Un concept jamais vu au Québec.

Une scène, un public, des acheteurs -- un tremplin sans égal

Durant trois jours, chaque participant aura la chance de :

Présenter son message et sa conférence en format entrevue

Se faire voir et remarquer par des entreprises, associations, clubs sociaux et institutions

Vendre sa conférence directement sur place

Obtenir du matériel vidéo et photo pour sa promotion

Accéder à une visibilité impossible à obtenir autrement

Un appel officiel aux conférenciers et futurs conférenciers - Le tout pour seulement 100 $ (taxes incluses).

L'événement lance aujourd'hui un appel aux auteurs, coachs, podcasteurs, professionnels et experts qui souhaitent faire entendre leur voix, transmettre leur message, faire leur place dans le monde de la conférence ou percer un nouveau marché.

Aucun participant n'est tenu de faire partie d'une agence de conférenciers.

Ce qui compte : avoir un message important à transmettre.

Un besoin réel dans les organisations !

Les organisations du Québec ont besoin :

de contenu inspirant

de conférences innovantes

de professionnels capables de motiver, former, transformer, guider et sensibiliser

Vitrine Révélations ! devient pour elles un guichet unique, un espace où découvrir en une seule journée toutes les conférences disponibles, prêtes à être achetées et intégrées à leurs événements.

Un soutien pour bâtir une conférence solide

Pour les créateurs souhaitant structurer ou bâtir leur conférence avant l'événement (à partir d'un livre, d'un podcast, d'un cours ou d'une expertise), Marie-Josée St-Laurent offre également son expertise en art oratoire afin d'arriver sur scène avec un produit professionnel et impactant.

Pourquoi cet événement est unique ?

Parce qu'aucune scène au Québec ne rassemble autant de talents émergents en un seul lieu

Parce qu'il permet aux organisations d'économiser du temps en retrouvant toutes les conférences au même endroit

Parce qu'il donne la parole à des gens qui n'auraient pas autrement accès à une scène professionnelle

Parce qu'il crée un pont direct entre ceux qui ont un message et ceux qui cherchent du contenu

et Parce que c'est un véritable tremplin pour la carrière de conférencier

Informations pratiques

1, 2 et 3 mai 2026

Scène Lebourgneuf, Québec

Pour les conférenciers : 100 $

Pour le public : 25 $ (pour les 3 jours)

Inscription des conférenciers : https://www.eventbrite.com/e/1976457253851?aff=oddtdtcreator

À propos de l'organisatrice

Marie-Josée St-Laurent est agente d'auteurs et de conférenciers, animatrice, créatrice de contenu, coach en art oratoire, autrice et entrepreneure spécialisée dans le développement humain. Elle accompagne depuis des années les auteurs, experts et créateurs qui désirent structurer leur message, bâtir leur conférence et percer le marché des organisations.

Renseignements médias

SOURCE Marie-Josée St-Laurent Inc.

Marie-Josée St-Laurent Inc., Agence d'auteurs et de conférenciers, [email protected], www.mariejoseestlaurent.com