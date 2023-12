Le fonds de retraite de premier plan choisit la plateforme de pointe de Vitech pour propulser sa transformation numérique

NEW YORK, 21 décembre 2023 /CNW/ - Dans un important effort de promotion de l'innovation numérique dans le domaine de l'administration des régimes de retraite, Vitech Systems Group est fier d'annoncer la décision stratégique du fonds du régime de retraite de l'International Union of Painters and Allied Trades (IUPAT), qui a choisi d'adopter la plateforme d'administration, d'engagement et d'analyse infonuagique de pointe de Vitech.

Reposant sur une collaboration soutenue qui s'est étendue sur près de 15 ans, la confiance continue de l'IUPAT à l'égard des solutions de Vitech souligne l'engagement des deux organisations à révolutionner l'administration des régimes de retraite. Avec l'adoption de V3locity, le fonds assure non seulement la continuité de la prestation de services administratifs de qualité supérieure, mais il renforce également la sécurité et le rendement grâce à l'extensibilité et à la fiabilité de la plateforme, qui est hébergée sur l'infrastructure AWS robuste. En outre, l'IUPAT aura accès à la vaste bibliothèque d'interfaces de programmation d'applications (API) de V3locity, ce qui favorisera une intégration harmonieuse au système syndical et facilitera l'échange d'information en temps réel. Cela simplifiera plusieurs tâches de traitement des avantages, notamment l'obtention de renseignements démographiques sur les membres, la gestion de la participation des membres aux contrats et la mise à jour rapide des taux du marché.

La transition de l'IUPAT vers V3locity représente une approche prospective, qui tire parti des améliorations continues de la plateforme pour assurer la pérennité de leurs opérations. Ce changement stratégique promet une expérience harmonieuse et améliorée pour les participants au régime, alors que V3locity présente des caractéristiques et des innovations de pointe adaptées à un service modernisé.

Au-delà de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, le passage à V3locity de l'IUPAT révolutionnera son paysage informatique, assurant la continuité des activités grâce à des normes de prestation de services améliorées. Les capacités numériques en libre-service de pointe et les gains de productivité de la plateforme permettront non seulement de simplifier les processus internes, mais aussi d'améliorer l'expérience des membres et des employeurs.

Dan Williams, administrateur du fonds de retraite de l'IUPAT, a souligné l'importance de cette mesure cruciale, déclarant : « Il s'agit d'une étape cruciale de notre plan de modernisation. Le fait de se tourner vers l'avenir avec Vitech témoigne de notre engagement à améliorer notre plateforme d'administration pour des opérations plus efficaces et un service supérieur. »

David Burns, chef de la direction de Vitech, a exprimé son enthousiasme pour le renforcement de la collaboration, affirmant : « Vitech est ravi d'intensifier sa collaboration avec l'IUPAT, en offrant une solution plus robuste et résiliente qui renforce l'autonomie de l'IUPAT et des participants à son régime de retraite. La plateforme V3locity donne à l'IUPAT les moyens de composer avec l'évolution des possibilités et des défis touchant l'administration des prestations, ce qui profite à la fois au fonds et aux participants au régime. »

Alors que Vitech et l'IUPAT entreprennent ensemble ce parcours de transformation, la collaboration promet non seulement l'amélioration des normes d'administration des régimes de retraite, mais aussi d'établir de nouveaux points de repère dans l'industrie pour des solutions novatrices, sûres et prêtes pour l'avenir.

À propos de V3locity®

V3locity®, la plateforme d'administration, d'engagement et d'analyse infonuagique de Vitech, est un ensemble transformateur d'applications complémentaires qui offre des fonctions opérationnelles et des capacités d'entreprise tout au long du cycle de vie. En plus d'une administration centrale et d'une expérience numérique révolutionnaire, la plateforme offre une analytique améliorée. Sa programmation modulaire permet des stratégies de déploiement souples et agiles. V3locity utilise une architecture infonuagique de pointe qui tire parti des capacités uniques de l'infrastructure AWS pour offrir une solution favorisant une sécurité, une extensibilité et une résilience inégalées.

À propos de Vitech

Vitech est un fournisseur mondial d'avantages infonuagiques et de logiciels d'administration des placements. Nous aidons nos clients à élargir leurs offres et leurs capacités, à rationaliser leurs opérations, à obtenir des renseignements analytiques et à transformer leurs modèles d'engagement. Vitech emploie plus de 1 400 professionnels au service des organismes d'assurance, de retraite et d'investissement les plus prospères au monde. Innovateur et visionnaire, Vitech est le leader du marché et a été reconnu par des experts de l'industrie comme Gartner, Celent, Aite-Novarica et ISG. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le vitechinc.com .

À propos de l' IUPAT

L'UPIAT représente une communauté en pleine croissance de plus de 140 000 professionnels actifs et retraités aux États-Unis et au Canada. L'adhésion à l'IUPAT s'étend bien au-delà du lieu de travail. Reconnus comme l'un des syndicats les plus actifs du mouvement ouvrier, les membres de l'IUPAT contribuent à façonner leurs collectivités de nombreuses façons; par un engagement indéfectible envers le service, en luttant avec ardeur pour les droits des travailleurs qui profitent à toutes les familles de travailleurs, et grâce à une éducation et une mobilisation efficaces des travailleurs.

