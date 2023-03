NEW YORK, 8 mars 2023 /CNW/ - Vitech Systems Group a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu comme fournisseur dominant de systèmes d'administration des politiques d'assurance-vie, de rentes et d'avantages sociaux dans le rapport d'analyse des fournisseurs de 2023 du groupe Aite-Novarica. C'est la troisième fois consécutive que Vitech est reconnu dans cette catégorie.

« Nous sommes ravis d'être nommés fournisseur dominant par Aite-Novarica dans son rapport sur les systèmes d'administration des politiques d'assurance-vie, de rentes et d'avantages sociaux pour les États-Unis », a déclaré Richard Hart, chef de la direction. « Le fait d'être reconnu trois fois de suite témoigne de notre engagement à l'égard de l'innovation et de notre détermination continue à offrir une meilleure expérience utilisateur à nos clients en jumelant notre expertise approfondie avec les dernières avancées technologiques. »

Parmi les 21 solutions de système de gestion des polices évaluées dans le rapport, Vitech était l'une des cinq entreprises identifiées comme fournisseur dominant, une catégorie décrite par Aite-Novarica comme étant celle des fournisseurs qui ont des solutions bien connues, des positions de marché et un élan solides. Vitech dessert la plus grande clientèle de tous les fournisseurs évalués, avec 59 clients offrant des régimes d'avantages sociaux collectifs utilisant V3locity aux États-Unis et au Canada.

V3locity®, la plateforme d'administration, d'engagement et d'analyse infonuagique de Vitech, offre des applications complémentaires pour les fonctions opérationnelles et les capacités d'entreprise tout au long du cycle de vie. En plus d'une administration centrale et d'une expérience numérique révolutionnaire, V3locity offre des stratégies de déploiement souples et agiles. Grâce à une architecture infonuagique native qui tire parti des capacités uniques de la certification AWS, V3locity offre une sécurité, une évolutivité et une résilience inégalées.

À propos de Vitech®

Vitech est un fournisseur mondial d'avantages infonuagiques et de logiciels d'administration des placements. Nous aidons nos clients des secteurs de l'assurance, de la retraite et des placements à élargir leurs offres et leurs capacités, à rationaliser leurs opérations, à obtenir des renseignements analytiques et à transformer leurs modèles d'engagement. Vitech emploie plus de 1 600 professionnels au service des organismes d'assurance, de retraite et d'investissement les plus prospères au monde. Innovateur et visionnaire, Vitech est le leader du marché et a été reconnu par des experts de l'industrie comme Gartner, Celent, Aite-Novarica et ISG. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.vitechinc.com .

