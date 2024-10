Reconnaissance de son innovation pionnière dans l'industrie

NEW YORK, 20 octobre 2024 /CNW/ - Vitech, un important fournisseur mondial de logiciels d'administration pour l'assurance collective et l'administration des régimes de retraite, a été inscrite sur la liste 2024 d'Insurtech100. Insurtech100 est le meilleur classement de l'industrie pour les entreprises technologiques les plus novatrices présentant la croissance la plus rapide au pays qui desservent le marché de l'assurance.

« Le fait d'être inscrite à l'Insurtech100 est une forte reconnaissance de la volonté d'innovation inébranlable de Vitech, a déclaré David Burns, chef de la direction de Vitech. La transformation numérique d'Insurtech transforme l'industrie, et notre équipe repousse sans relâche les limites pour offrir ces avancées révolutionnaires à nos clients. »

Insurtech100 a fait remarquer que « le concours de cette année pour réussir à se classer dans la liste d'InsurTech100 a été le plus difficile à ce jour. Un groupe restreint d'analystes et de spécialistes chevronnés de l'industrie ont passé au crible une liste complète de plus de 2 100 concurrents présentée par FinTech Global. »

Les lauréats de la liste ont été sélectionnés en fonction de leur « capacité à tirer parti de la technologie, soit pour s'attaquer à un obstacle important de l'industrie, soit pour améliorer l'efficacité dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance. »

V3locity est la plateforme d'administration, de mobilisation et d'analyse infonuagique de Vitech. Il s'agit d'une suite transformatrice d'applications complémentaires qui offre des fonctions opérationnelles tout au long du cycle de vie et de solides capacités d'entreprise. En plus d'une administration centrale et d'une expérience numérique révolutionnaire, V3locity offre une analytique améliorée. Sa programmation modulaire permet des stratégies de déploiement souples et agiles. V3locity utilise une architecture infonuagique de pointe qui tire parti des capacités uniques de l'infrastructure AWS pour offrir une solution favorisant une sécurité, une extensibilité et une résilience inégalées.

À propos de Vitech Systems Group :

Vitech est un fournisseur mondial de logiciels d'administration d'avantages sociaux infonuagique. Nous aidons nos clients à élargir leurs offres et leurs capacités, à simplifier leurs opérations, à obtenir des renseignements analytiques et à transformer leurs modèles d'engagement. Vitech emploie plus de 1 400 professionnels au service des organismes d'assurance et de retraite les plus prospères au monde. Innovateur et visionnaire, Vitech est le leader du marché et a été reconnu par des experts de l'industrie comme Gartner, Celent, Aite-Novarica, ISG et Everest Group. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vitechinc.com.

