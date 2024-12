NEW YORK, 19 décembre 2024 /CNW/ - David Burns, chef de la direction de Vitech, un important fournisseur de logiciels pour l'assurance collective et l'administration des régimes de retraite, a récemment été conférencier d'honneur à la Lubin School of Business de l'Université Pace.

Dans le cadre d'une discussion informelle avec des étudiants en affaires et en finance de l'école, M. Burns a abordé sa trajectoire professionnelle en tant que directeur général, ainsi que son point de vue sur les tendances qui ont une incidence sur l'avenir des affaires et de la technologie. Il a expliqué comment son expérience dans l'armée et à l'université lui a permis de s'adapter, et de faire preuve de pensée critique et de discipline, ce qui l'a préparé à entreprendre une carrière en affaires qui a commencé dans le domaine des services-conseils en gestion et qui lui a permis de devenir un cadre supérieur.

À travers son message, M. Burns a mis les étudiants au défi de revoir leur définition du leadership. « Le véritable leadership transcende les titres de direction et la rémunération financière », explique-t-il. « Il s'agit de favoriser un profond sentiment du devoir accompli qui inspire les équipes, afin de transformer le travail routinier en réalisations significatives et gratifiantes. »

Il a encouragé les étudiants à développer une philosophie de leadership ancrée dans quatre principes fondamentaux qui ont guidé sa carrière, à savoir une adaptabilité inébranlable, une intégrité constante, un engagement à donner aux autres les moyens d'agir grâce à la raison d'être et une compréhension des autres par l'empathie.

