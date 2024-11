NEW YORK, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Vitech , un important fournisseur mondial de logiciels d'administration pour l'assurance collective et l'administration des régimes de retraite, figure parmi les principaux fournisseurs de technologies de produits d'assurance vie et de rentes 2024 selon le rapport Leading 50™ d'Everest Group.

« Le domaine de la technologie de l'assurance-évolue rapidement grâce aux avancées technologiques majeures qui transforment l'industrie de l'assurance », a déclaré David Burns, chef de la direction de Vitech. « L'investissement annuel important de Vitech en recherche et développement nous a constamment permis de demeurer à l'avant-garde de cette transformation, et nous remercions Everest Group de reconnaître notre leadership au sein de l'industrie. »

Selon Everest Group, le rapport Leading 50™ répertoriant les principaux fournisseurs de technologies de produits d'assurance vie et de rentes « analyse objectivement les principaux fournisseurs de technologies au service de l'industrie de l'assurance vie et des rentes et des régimes de pension et de retraite. » Les critères pour établir le classement sont fondés sur les revenus générés par les plateformes d'assurance vie et de rentes, la couverture du secteur d'activité, les fonctions de la chaîne de valeur et la communication avec la clientèle mondiale. Le rapport examine également l'investissement d'un fournisseur dans l'amélioration des capacités, le lancement de produits et les partenariats dans l'ensemble de l'industrie de la technologie.

V3locity est la plateforme d'administration, d'engagement et d'analyse infonuagique de Vitech. Il s'agit d'une suite transformatrice d'applications complémentaires qui offre des fonctions opérationnelles tout au long du cycle de vie et de solides capacités d'entreprise. En plus d'une administration centrale et d'une expérience numérique révolutionnaire, V3locity offre une analytique améliorée. Sa programmation modulaire permet des stratégies de déploiement souples et agiles. V3locity utilise une architecture infonuagique de pointe qui tire parti des capacités uniques de l'infrastructure AWS pour offrir une solution favorisant une sécurité, une extensibilité et une résilience inégalées.

Pour consulter le rapport complet Leading 50™ d'Everest Group, cliquez ici .

À propos de Vitech Systems Group

Vitech est un fournisseur mondial de logiciels d'administration d'avantages sociaux infonuagique. Nous aidons nos clients à élargir leurs offres et leurs capacités, à simplifier leurs opérations, à obtenir des renseignements analytiques et à transformer leurs modèles d'engagement. Vitech emploie plus de 1 400 professionnels au service des organismes d'assurance et de retraite les plus prospères au monde. Innovateur et visionnaire, Vitech est le leader du marché et a été reconnu par des experts de l'industrie comme Gartner, Celent, Aite-Novarica, ISG et Everest Group. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vitechinc.com .

