Vitalité culturelle - La Ville de Montréal facilite l'implantation du projet MR-63 à Griffintown

Rappelons que le complexe MR-63, qui sera érigé sur un terrain appartenant à la Ville de Montréal, à l'angle des rues Ottawa et Peel, prévoit la construction d'un bâtiment novateur constitué d'un cube vitré de trois étages abritant huit anciens wagons de métro et une forêt de plantes indigènes. Ce projet novateur comprendra une salle d'exposition, une galerie d'art, des espaces de réunion et des services alimentaires (restaurant, café, bar, etc.) ainsi que la vente de produits de design montréalais.

Avec ses éléments de développement durable, de culture et de patrimoine, il est voué à devenir un projet signature non seulement pour le quartier, mais également pour Montréal.

L'implantation de ce projet à la place William-Dow permettra d'assurer une visibilité de la caserne de pompiers numéro 3, bâtiment d'intérêt patrimonial, de mettre ce nouveau parc à l'avant-plan et de favoriser un dégagement et une ouverture du cadre bâti plus dense le long des rues Peel et Ottawa.

Au cours des dernières années, l'organisme Projet MR-63 a contribué à animer et dynamiser le quartier de Griffintown et a multiplié les efforts de collaboration avec l'Arrondissement du Sud-Ouest pour concrétiser le Corridor culturel. Cet été encore, la population montréalaise a pu profiter de plusieurs placettes mobiles créatives pour agrémenter ses balades dans le Sud-Ouest en plus de découvrir des installations artistiques d'Alexis Vaillancourt et Thaïla Khampo.

« Ce projet porteur est l'un de ceux qui feront de Griffintown une référence en matière de design urbain et nous le soutenons depuis ses débuts », a déclaré le président du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, en soulignant l'importance pour le Sud-Ouest de pouvoir collaborer avec la relève qui contribue à développer l'identité de ce quartier en pleine transformation.

« Avoir la chance de doter Griffintown d'un nouveau cœur de quartier culturel est un réel honneur pour mon frère et moi. Forts de nos expériences de la Station F-MR, en 2018, sur le canal de Lachine et de MR-63 Phase, en 2019, sur le terrain de la Place Dow, nous avons ressenti le besoin de créer un espace de vie qui forgera une identité plus verte, inclusive et respectueuse de ses patrimoines pour le quartier », ont ajouté les cofondateurs de MR-63 et résidents du quartier, Frédéric et Étienne Morin-Bordeleau.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]