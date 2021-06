Vitalité culturelle - La Ville de Montréal continue de soutenir les festivals pour favoriser la reprise des activités culturelles dans toute la métropole

MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - Hip-hop et arts urbains, lancements de collections et défilés de mode, arts du cirque et relève musicale, carnaval caribéen d'inspiration antillaise et musique classique dans les parcs, c'est une programmation estivale diversifiée qui s'invite dans les arrondissements de Montréal cet été, grâce au soutien de la Ville de Montréal.

« La Ville de Montréal est fière de soutenir les milieux culturels et de permettre un foisonnement d'événements rassembleurs et festifs dans les différents arrondissements de la métropole tout au long de l'été. Cette reprise des activités culturelles était attendue avec impatience par les créateurs et les artistes, mais également par les Montréalaises et les Montréalais qui ont hâte de profiter d'activités et d'animations culturelles de proximité », a souligné la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

Concerts dans les parcs

Profitant du déconfinement de la métropole, la succession Campbell renoue avec la tradition de ses concerts estivaux proposés dans les parcs montréalais. Offerts en collaboration avec la Ville de Montréal, les concerts Campbell comprendront 19 spectacles de musique - un par arrondissement - en mode déambulatoire ou surprise. Au programme également, un grand concert de l'Orchestre métropolitain en version numérique.

Carifiesta

Le 3 juillet, la rue Sainte-Catherine vibrera aux accents de la musique caribéenne et antillaise lors de la 46e édition de la Carifiesta. La Ville de Montréal accorde un soutien financier totalisant 30 000 $ pour permettre plusieurs activités, dont un concert virtuel commémoratif le 4 juillet et un événement musical le 25 septembre.

Under Pressure

Porte-étendard de la culture hip-hop et urbaine, le Festival Under Pressure se déroulera du 6 au 8 août 2021. Selon le relâchement progressif des restrictions sanitaires, il proposera des tournois d'illustrations numériques, des visites virtuelles, mais également du mapping, des performances musicales en direct et des compétitions de danses urbaines. Pour faciliter sa tenue, la Ville accorde à Convention internationale de la culture urbaine un soutien financier de 25 000 $.

Arts du cirque

Cité des arts du cirque invite la population montréalaise à trois journées de festivités et d'activités de construction pour sa 18e Falla. Du 13 au 15 août 2021, les jeunes visiteurs de la Tohu pourront non seulement assister à des spectacles offerts par des artistes professionnels et des musiciens issus des communautés immigrantes, des talents de la relève musicale et des arts du cirque, mais aussi participer à des ateliers d'interprétation et de création artistique. Cité des arts du cirque a reçu 30 000 $ en soutien financier de la Ville de Montréal.

Semaine de la mode

Du 13 au 19 septembre 2021, Montréal accueillera la Semaine de la mode 2021 avec une programmation variée comprenant des défilés de mode, des événements de magasinage, des conférences, des visites d'ateliers, des lancements de collections, etc. Le tout aura lieu dans plusieurs quartiers de la métropole, notamment sur les principales artères commerciales. L'événement est rendu possible grâce à la contribution financière de 25 000 $ de la Ville de Montréal, octroyée à l'organisme mmode, chargé de l'organisation.

