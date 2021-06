Vitalité culturelle - Encore plus d'animation cet été dans le corridor culturel de Griffintown

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal invite la population montréalaise à découvrir, cet été, de nouveaux aménagements artistiques proposés par l'organisme Projet MR-63 sur les rues Ottawa et William, au cœur du corridor culturel de Griffintown.

Le site du futur parc des Eaux-cachées accueillera ainsi une installation artistique en 3D conçue par l'artiste pluridisciplinaire Alexis Vaillancourt, réalisée à partir de matériaux recyclés.

À l'intersection des rues William, Guy et Ottawa, l'artiste Thaîla Khampo créera quant à elle une murale au sol avec, pour thématique, un passé riche en histoire et en vécu.

Enfin, tout au long du parcours qui relie Griffintown au Vieux-Montréal, les visiteurs pourront consulter des codes QR intégrés dans une signalétique artistique au sol afin de s'informer sur le projet de corridor Culturel de la rue Ottawa ainsi que sur les œuvres artistiques qui y seront installées.

Ces interventions sont possibles grâce au soutien de 20 000 $ accordé à l'organisme Projet MR-63 dans le cadre de l'Entente de développement culturel conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Elles viendront s'ajouter aux placettes mobiles qui seront également installées au cours de l'été par Projet MR-63 dans le cadre de l'appel à projets Agir pour l'animation du centre-ville par les festivals et événements.

C'est donc une animation innovante et fort créative que propose l'organisme pour dynamiser Griffintown et développer l'identité de ce quartier en pleine transformation.

« Je suis persuadée de l'importance de la culture de proximité pour améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. Avec ses interventions artistiques et l'aménagement d'espaces culturels, l'organisme Projet MR-63 fait aussi la preuve que la mise en valeur des richesses présentes dans un quartier peut aider au développement de son identité et au sentiment d'appartenance de sa population », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

« C'est une animation innovante et fort créative que propose Projet MR-63 pour dynamiser cet effervescent secteur du Sud-Ouest et développer l'identité de ce quartier en pleine transformation. Avec ce soutien commun, les actions phares identifiées au Programme particulier d'urbanisme de Griffintown se poursuivent pour concrétiser le Corridor culturel », a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest.

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir cette initiative originale et innovante de Projet MR-63 par l'intermédiaire de l'Entente de développement culturel avec la Ville de Montréal. Je suis convaincue que l'aménagement du corridor culturel du quartier Griffintown aura des retombées positives sur sa vitalité sociale, économique et culturelle. Je salue la volonté de cet organisme d'intégrer la création artistique locale dans l'environnement urbain, et d'en faire un objet de fierté pour les citoyennes et les citoyens de la métropole », a mentionné la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

