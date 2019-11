Visiter les régions du Québec au départ de YUL est maintenant plus abordable

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - ADM Aéroports de Montréal se réjouit de l'annonce du premier ministre du Québec, M. François Legault, et de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx concernant le programme Explore Québec permettant à un plus grand nombre de visiteurs de bénéficier de forfaits attrayants à tarifs réduits vers des régions touristiques éloignées.

« Avec cette annonce, le gouvernement du Québec mise sur le tourisme en région au bénéfice de toute la collectivité. Cette initiative confirme que YUL est également une des portes d'entrée principales vers les régions touristiques du Québec », a souligné Martin Massé vice-président affaires publiques chez Aéroports de Montréal.

Grâce au programme Explore Québec, les Montréalaises et Montréalais auront plus de choix à meilleur prix lorsque viendra le temps de choisir leur prochaine vacance au Québec. Rendre les régions du Québec plus accessible est une bonne nouvelle pour le développement économique des régions.

