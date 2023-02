Visite officielle du premier ministre du Canada à l'hôtel de ville : Une première symbolique pour Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - C'est avec honneur que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a accueilli le premier ministre du Canada, le Très Honorable Justin Trudeau, à l'hôtel de ville cet après-midi, une première dans l'histoire de la municipalité. « Cette visite est très significative pour Longueuil, alors que les enjeux qui touchent les citoyennes et les citoyens de notre ville sont présentement à l'avant-scène de la politique québécoise et canadienne. La présence du premier ministre à l'hôtel de ville aujourd'hui revêt ainsi une symbolique importante pour notre communauté puisqu'elle démontre l'ouverture à mieux comprendre nos réalités et à agir pour relever nos défis collectifs », a déclaré la mairesse Catherine Fournier au terme de la visite.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. (Groupe CNW/Cabinet de la mairesse de Longueuil)

Parmi les sujets ayant figuré à l'ordre du jour de la rencontre entre le premier ministre et la mairesse, notons le projet de zone d'innovation aérospatiale, la réglementation en vigueur sur les vols d'hélicoptères, le financement du transport collectif, la mise aux normes des infrastructures en eau, les besoins impérieux en matière de logement et, finalement, la situation des demandeurs d'asile et des organismes communautaires de quartier les soutenant sur le territoire de l'agglomération.

Des discussions fructueuses

« Nous avons eu des discussions fructueuses qui nous ont permis, encore une fois, de faire cheminer les revendications de Longueuil en ce qui concerne le développement économique, la qualité de vie de notre population et le dynamisme de nos milieux de vie. J'ai notamment eu l'occasion d'exposer au premier ministre Justin Trudeau nos attentes à l'égard du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la réglementation dans le secteur aéroportuaire en lien avec notre pouvoir d'attractivité auprès des entreprises, les sanctions applicables au non-respect des règles de Transports Canada pour les vols d'hélicoptères, le déficit structurel affectant les services du Réseau de transport de Longueuil (RTL), l'explosion des coûts pour mettre aux normes nos infrastructures en eau, l'importance d'injecter des sommes plus importantes dans les programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), ainsi que la pression exercée sur nos réseaux communautaires dans l'accueil des demandeurs d'asile et la nécessité d'assurer la dignité de ces personnes en facilitant les processus de délivrance de permis de travail », a conclu Catherine Fournier.

