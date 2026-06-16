Visionnaires de l'année 2026 : des leaders d'exception mobilisent leur communauté et amassent des fonds essentiels pour les personnes touchées par un cancer du sang

Le lauréat national et les lauréats régionaux sont honorés à l'issue d'une campagne record

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est fière d'annoncer les gagnants de sa campagne Visionnaires de l'année 2026, qui met en lumière un groupe exceptionnel de leaders dont la passion, la créativité et l'engagement contribuent à faire progresser la lutte contre les cancers du sang partout au Canada.

Au cours de cette compétition philanthropique de dix semaines, les candidats et candidates de Visionnaires de l'année ont mobilisé leur communauté, inspiré la générosité et recueilli des fonds essentiels pour soutenir la recherche sur les cancers du sang, les efforts de défense des droits et les programmes de soutien destinés aux personnes touchées par la maladie et à leurs proches.

Ensemble, la cohorte 2026 des Visionnaires a amassé plus de 1 156 860 $, faisant de cette édition l'une des plus marquantes de l'histoire du programme.

« Visionnaires de l'année célèbre des personnes guidées par un profond désir d'avoir un impact positif et de provoquer un changement durable », a déclaré Alicia Talarico, présidente et chef de la direction de la Société de leucémie et lymphome du Canada. « Les candidats et candidates de cette année ont fait preuve d'un leadership, d'une générosité et d'un esprit communautaire remarquables. Grâce à leurs efforts, les personnes touchées par un cancer du sang peuvent envisager l'avenir avec plus d'espoir, tout en contribuant à faire avancer les découvertes qui transformeront les soins de demain. »

Visionnaire national de l'année

La plus haute distinction de la campagne, le titre de Visionnaire national de l'année, a été décernée à :

Moshe Batalion, qui a recueilli 166 902 $ au profit de la mission de la SLLC.

Lauréats régionaux

Québec

Visionnaire de l'année : Stéphane Lespérance, président, AON Canada - 55 236 $

Finaliste : Alexei Ratchkov, associé, EY - 46 338 $

Ontario

Visionnaire de l'année : Moshe Batalion, vice-président, National Leasing, RioCan REIT - 166 902 $

Finaliste : Jessica Passarelli, scientifique médicale principale, Gilead Sciences - 104 725 $

Colombie-Britannique

Visionnaire de l'année : Mike Buytels, associé et conseiller en gestion de patrimoine, ZLC - 129 011 $

Finaliste : Rowen Harris, infirmière autorisée, Hôpital général de Vancouver - 38 921 $

Canada atlantique

Visionnaire de l'année : Ryan O'Malley, conseiller en développement des affaires, Allstate Canada - 122 103 $

Finaliste : Jillian Smith, planificatrice commerciale pour l'Est du Canada, United Division chez Breakthru Beverage Group - 36 914 $

Depuis son lancement, Visionnaires de l'année permet à des leaders de partout au pays de transformer leurs réseaux professionnels, leurs relations personnelles et leurs idées de collecte de fonds novatrices en un soutien concret pour les personnes touchées par un cancer du sang.

Les fonds recueillis dans le cadre de cette campagne contribuent à faire progresser la recherche, à offrir des programmes d'information et de soutien fiables, et à défendre un meilleur accès aux traitements et aux soins.

Pour en savoir plus sur Visionnaires de l'année et sur les retombées de la campagne 2026, visitez www.visionnairesdelannee.ca.

À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) a pour mission de guérir les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie de toutes les personnes touchées par ces maladies. Grâce à ses investissements dans la recherche, la défense des droits, l'éducation et les services de soutien, la SLLC accompagne les personnes touchées et leurs proches à chaque étape du parcours lié au cancer du sang tout en faisant progresser la recherche de traitements curatifs.

SOURCE La Société de leucémie et lymphome du Canada

Renseignements pour les médias: Vanessa Nasrallah, Directrice nationale de campagne, Société de leucémie et lymphome du Canada, 902-802-0580, [email protected]