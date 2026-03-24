TORONTO, le 24 mars 2026 /CNW/ - La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) a officiellement lancé sa campagne annuelle Visionnaires de l'année, un concours philanthropique d'une durée de dix semaines qui réunit des leaders communautaires afin d'accélérer le financement de la recherche.

Les personnes candidates acquièrent également une compréhension plus approfondie de ce que signifie faire face à un diagnostic de cancer du sang grâce aux histoires de nos héros et héroïnes à l'honneur partout au pays, dont Lucas Duquette, de Montréal. Lucas n'avait que cinq ans lorsqu'on lui a diagnostiqué un lymphome hodgkinien. Aujourd'hui, Lucas aime les paillettes, les arcs-en-ciel et les licornes, et son parcours représente un rappel puissant de l'importance du travail accompli pour que, un jour, les enfants comme lui n'aient plus à subir des traitements difficiles à un si jeune âge.

Grâce à des initiatives telles que les Visionnaires de l'année, la SLLC a contribué à ce que plus de 60 millions de dollars soient investis dans la recherche canadienne sur les cancers du sang, ce qui a mené à de nombreuses percées ayant amélioré les taux de survie et la qualité de vie de personnes comme Lucas.

« Ces leaders passionnés et influents contribuent à améliorer la situation des personnes touchées par un cancer du sang », a déclaré Alicia Talarico, présidente de la Société de leucémie et lymphome du Canada.

Au Canada, des milliers de personnes reçoivent un diagnostic de cancer du sang chaque année, ce qui témoigne du besoin urgent de continuer à investir dans la recherche, les services de soutien et la défense des intérêts.

Pour en savoir plus sur le concours Visionnaires de l'année, veuillez consulter le site visionnairesdelannee.ca.

À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est un organisme national de santé bénévole qui se consacre à la recherche de remèdes contre les cancers du sang et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées et de leur famille. La SLLC finance la recherche de traitements qui sauvent des vies, offre des services éducatifs et de soutien aux personnes ayant reçu un diagnostic, aux personnes qui leur fournissent des soins et à leurs familles, et plaide en faveur de politiques améliorant l'accès aux soins.

Depuis sa création, la SLLC a investi dans plusieurs projets de recherche novateurs qui ont fait progresser les traitements de la leucémie, du lymphome, du myélome et d'autres cancers du sang. Aujourd'hui, elle continue de soutenir la communauté des cancers du sang par l'entremise du financement de la recherche, de services de soutien, de l'éducation et d'initiatives de défense des intérêts dans tout le Canada.

Pour en savoir plus, visitez le site cancersdusang.ca.

SOURCE La Société de leucémie et lymphome du Canada

Personne-ressource: Vanessa Nasrallah, La Société de leucémie et lymphome du Canada, [email protected]