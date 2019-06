Vision vélo - Virage majeur pour repenser le réseau cyclable et favoriser les déplacements actifs dans Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL,, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau, a dévoilé ce matin la Vision vélo de l'Arrondissement, un virage sans précédent qui transformera le visage du réseau cyclable du quartier. À terme, l'important chantier vélo comprendra le réaménagement complet de la majorité des quelque 90 km de voies cyclables existantes en pistes protégées quatre saisons ou en vélorues, de même que l'ajout de 65 km de voies supplémentaires dédiées aux cyclistes.

« De plus en plus de citoyens choisissent le vélo comme mode de transport principal, et nous souhaitons mettre tout en place pour renforcer cette tendance, souligne le maire Croteau. Une planification détaillée de nos interventions à venir est essentielle pour parvenir à créer un réseau distinctif, attrayant pour les usagers, qui favorise un partage instinctif de la route. Les actions prévues permettront assurément d'augmenter la part modale des déplacements à deux roues dans le quartier et d'améliorer l'expérience de tous les usagers de nos rues. »

La création de liens rapides est-ouest et nord-sud permettant de rejoindre le réseau de transport collectif et le Réseau express vélo (REV) , l'augmentation de la visibilité des cyclistes, la mise en place d'une signalétique distincte, l'ajout de mesures de protection, de même que l'aménagement de haltes repos sont au programme de l'impressionnant plan d'action local, dont la mise en œuvre débutera dès cet été.





2019 : un nouvel axe cyclable majeur sur l'avenue De Chateaubriand, huit voies réaménagées et de nouvelles mesures de protection

Dans les mois à venir, une première série de mesures seront déployées:

Avenue De Chateaubriand : création d'un axe cyclable bidirectionnel de haute capacité protégé et quatre saisons, qui désengorgera le réseau actuel en direction du centre-ville. Consulter la fiche détaillée. Rues de Bellechasse et Saint-Zotique : études de circulation en vue de la mise à sens unique d'une portion de ces rues en 2020, permettant l'aménagement de pistes cyclables protégées d'est en ouest du territoire. Rues Saint-Dominique , Chabot, de Bordeaux , 1re, 30e, 31e, 36e et 39e Avenues : réaménagement des bandes cyclables existantes en pistes protégées par des bollards ou en vélorues et marquage sur la chaussée. Sécurisation des abords de ruelles : implantation de zones de dégagement de cinq mètres à l'approche des sorties de ruelles donnant sur une bande cyclable et marquage au sol de symboles vélos et de chevrons. Bollards de protection aux intersections : installation de délinéateurs à l'approche de 55 intersections du quartier pour sécuriser les voies dédiées aux cyclistes.

Bientôt : de nouveaux liens est-ouest efficaces, des pistes locales conviviales et des vélorues apaisées

Pour concrétiser sa Vision vélo, l'Arrondissement prévoit le déploiement de mesures supplémentaires au cours des années à venir. En 2020, les rues de Bellechasse et Saint-Zotique seront reconfigurées en véritables liens cyclables protégés, incluant l'ajout de bollards de protection et le marquage de zones d'emportiérage des limites est à ouest du territoire.

Graduellement, de nouvelles pistes à sens uniques sécurisées en bordure de trottoirs seront aussi aménagées sur de nombreuses rues locales et artérielles, permettant de se déplacer en toute direction pour tout type de trajet, à distance des automobiles. Les vélorues feront aussi leur entrée dans le paysage de l'arrondissement à proximité d'écoles, de parcs et du marché Jean-Talon.

Haltes repos et signalisation invitante

À l'image du quartier, des zones de ravitaillement accueillantes seront créées près des espaces verts pour s'abreuver, se reposer ou réparer une roue crevée avant de poursuivre une ballade dans le voisinage ou un trajet vers le travail. Une signalétique distincte permettra de se repérer dans l'arrondissement et de planifier ses déplacements en temps réel.

Une équipe dédiée à la mobilité active

Pour assurer une planification intégrée et actuelle du réseau cyclable, arrimée aux pratiques internationales les plus innovantes et aux besoins des usagers de Rosemont-La Petite-Patrie, un équipe dédiée à la mobilité a été formée au sein de l'Arrondissement. Les employés de cette unité spéciale circuleront notamment à vélo pour tester les aménagements, été comme hiver.



