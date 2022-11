Vision vélo 2023-2027 - La Ville de Montréal se dote d'une planification élaborée pour le développement d'un réseau cyclable sécuritaire et efficace partout sur l'île

MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Forte d'une croissance record de l'utilisation du vélo sur son territoire dans la dernière année, la Ville de Montréal dévoile sa Vision vélo 2023-2027, qui lui permettra d'étendre son réseau cyclable sécuritaire et efficace aux quatre coins de l'île, d'offrir de nouvelles options de mobilité active et de sécuriser le réseau pour l'ensemble des usagers et des usagères de la route.

L'équité territoriale se retrouve au cœur de la Vision vélo 2023-2027. En effet, 17 des 19 arrondissements de Montréal auront droit à de nouvelles voies cyclables ou à des mises à niveau d'infrastructures existantes. Cette planification répond directement à la recommandation de la Santé publique, qui souhaitait voir le réseau cyclable montréalais se développer partout dans la ville, particulièrement dans les quartiers plus excentrés.

En tout, c'est minimalement 200 km de nouvelles voies cyclables sécurisées qui s'ajouteront à Montréal au cours des 5 prochaines années, grâce à 40 projets, dont 10 nouveaux axes du Réseau express vélo (REV), sans compter le développement du réseau local. Uniquement pour cette deuxième phase du REV, 60 km de voies cyclables sont prévues.

« Le succès du REV Saint-Denis a démontré l'importance de développer des voies cyclables sécuritaires, qui profitent autant aux cyclistes, aux piétons, qu'aux commerçants. Nous ne pouvons pas faire de compromis sur la sécurité des enfants et des personnes aînées, qui sont surreprésentées dans les décès enregistrés sur nos routes. Alors que les déplacements cyclables ont augmenté de 20 % en un an à Montréal, la vision que nous présentons aujourd'hui assurera des déplacements efficaces et sécuritaires, tout en nous permettant de connecter des quartiers excentrés qui le demandaient », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est la première fois que la Ville de Montréal dévoile une Vision vélo aussi complète et basée sur les besoins locaux qui ont été exprimés par chacun des arrondissements. Nous en sommes très fiers. Cette Vision vélo nous permettra de profiter d'une meilleure prévisibilité et nous donnera les coudées franches pour planifier le réseau cyclable avec les milieux concernés. Nous le savons, un bon projet est un projet travaillé en amont - avec les arrondissements, les parties prenantes et les riverains -, qui tient compte des particularités des milieux et qui répond aux besoins. C'est ce que prévoit notre Vision vélo », a ajouté Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au sein du comité exécutif.

Parmi les projets phares inclus dans la Vision vélo 2023-2027, notons :

L'aménagement du REV Jean-Talon;

L'aménagement du REV Henri-Bourassa;

L'aménagement du REV Lacordaire;

La mise à niveau et le prolongement la piste cyclable Côte- Sainte-Catherine , qui permettra de sécuriser l'intersection du Parc et Mont-Royal ;

, qui permettra de sécuriser l'intersection du Parc et ; Le réaménagement de la piste de la Commune, entre Berri et Saint-Laurent , pour une meilleure cohabitation avec les piétons notamment;

, pour une meilleure cohabitation avec les piétons notamment; La création d'une piste cyclable sur la rue Hochelaga, qui permettra de relier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie ;

; L'ajout de pistes cyclables sur Prieur et Charleroi, qui permettront de relier Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord;

L'aménagement, dans l'Ouest-de-l'île, de la branche Sainte-Anne-de-Bellevue et de la branche Deux-Montagnes de la véloroute, dans l'axe du REM de l'Ouest.

En étendant son réseau cyclable à tous les arrondissements et en assurant sa connectivité, la Ville de Montréal souhaite inciter la population à choisir le vélo pour ses déplacements quotidiens. L'aménagement d'un réseau cyclable de qualité permettra également de sécuriser les déplacements des autres usagers de la route, puisque les usages seront bien définis, ce qui facilitera les déplacements de toutes et de tous.

« En avril dernier, la Direction régionale de santé publique de Montréal avait déposé une évaluation d'impact du Réseau express vélo (REV). Nous suggérions notamment d'investir davantage dans les quartiers moins bien desservis par le réseau cyclable actuel pour rejoindre des populations plus vulnérables, puis d'améliorer les aménagements routiers pour veiller à la sécurité de toutes et de tous sur la voie publique. La Vision Vélo 2023-2027 annoncée aujourd'hui vient répondre en grande partie aux recommandations de la santé publique en matière d'accessibilité, de sécurité et d'inclusion. C'est un pas important pour l'avenir de la mobilité durable à Montréal ! », a déclaré Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal.

Pour consulter la liste complète des axes cyclables annoncés via la Vision vélo 2023-2027, cliquez ici .

